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管線汰換 竹市北區多個里停水13天每日6小時

中央社／ 新竹市11日電

台灣自來水公司第三區管理處今天表示，為辦理新竹市東大路二段、三段汰換管線工程，施工路段周邊多個里將於18日至10月4日每天停水約6小時（例假日除外），約影響2856戶。

台灣自來水公司第三區管理處副處長徐玟玲今天向中央社記者表示，近日辦理「新竹市東大路二段、三段汰換管線工程」，進行新舊管線斷管連絡及用戶線改接，將針對施工路段周邊區域進行停水措施。

徐玟玲指出，停水區域包括新竹市北區南寮、康樂、海濱、中寮及舊港里，約影響2856戶，停水時間自本月18日至10月4日，例假日不施工、不停水，停水日共計13天，每天上午8時至11時、下午1時至4時，每日停水約6小時。

台水公司第三區管理處透過文字呼籲，受影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

停水 新竹 水公司

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