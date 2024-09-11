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台61桃園觀音到大園橋下裝路燈有著落 地方還盼加監視器

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台61大園到觀音高架段有路燈但是橋下沒有，公路局回應地方要求準備加裝路燈。記者鄭國樑／攝影
台61大園到觀音高架段有路燈但是橋下沒有，公路局回應地方要求準備加裝路燈。記者鄭國樑／攝影

台61橋下道路從大園一直到觀音區約2.7公里沿線幾乎未設置夜間照明設備，影響用路人夜間安全，觀音區市議員進昌表示，他與大園區議員徐其萬、立委涂權吉日前邀集公路局、市府會勘，確認這段平面道路自大園交流道口至大潭發電廠沿線有照明嚴重不足問題，公路局編列1870餘萬元經費，日前已決標，會盡快動工，地方上還會再爭取科技執法監視器系統，預防飆車和偷倒廢土及廢棄物

徐其萬表示，決標後會先從大園段開始往南裝路燈，後續要再爭取防飆車防偷倒廢棄物的。吳進昌說，一定要裝設警方的「天羅地網」監視器與其他科技執法工具，不然這個路段入夜以後高架的快速道路有路燈，平面道路昏暗，過去案件顯示偷倒廢土、廢棄物的車輛利用便捷的快速道路出匝道以後，就會鑽小路進入偏僻位置偷倒，很難預防，所以才會爭取台61快速道路橋下也要裝路燈。

徐其萬表示，因為公路局這筆預算剛決標不久，市政府相關單位明年度來不及編對應的預算像監視器經費，會在接下來的定期大會和審查預算時要求盡快編列，避免發生好不容易有路燈，監視器卻沒辦法即時到位的情形。

廢棄物 監視器 觀音

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