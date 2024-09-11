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議員翁杰改行賣月餅？通霄火車站前這幅廣告引人關注

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
翁杰在通霄新掛看板內容「月餅要吃好吃的，通霄值得更好的」讓人感覺霧煞煞，卻又明顯有針對性，引發地方關注。記者吳傑沐／攝影
翁杰在通霄新掛看板內容「月餅要吃好吃的，通霄值得更好的」讓人感覺霧煞煞，卻又明顯有針對性，引發地方關注。記者吳傑沐／攝影

中秋節將至，苗栗縣通霄火車站前一間知名連鎖店家外牆，這兩天出現一幅「月餅要吃好吃的，通霄值得更好的（真材實料）」的新看板，署名「苗栗縣議員翁杰」，讓人霧煞煞，是中秋賀節還是有濃厚的選舉意味，引發地方關注；還有人打趣翁議員是不是改行賣月餅，更有支持者直接打電話到服務處詢問要預購。

苗栗縣議員第3選區主要票倉有通霄鎮及苑裡鎮，但翁杰新掛的中秋賀節看板內容卻是兩地大不同。苑裡鎮單純是「中秋月圓人團圓」，通霄的看板內容卻感覺是明顯有針對性，意有所指！

翁杰本身是通霄人，新任議員的他不諱言說，這是他與新任鎮長張可欣之間的交鋒，起因來自於張鎮長近日在臉書針對烏眉國中通學交通問題的發文，他對號入座了，因此在看板懸掛前夕，與團隊腦力激盪，臨時更改了通霄這面看板的文字內容，暨是賀節也要讓大家多點思考，如何讓通霄更好。

張可欣上周二在臉書發文「沒人希望孩子沒有公車可以搭，我們不僅要解決烏眉國中的問題，更要為全鎮的孩子做好準備。」她說，新竹客運無預警停業，致使通霄的孩子上學交通問題打了結，來自議員與民代的壓力與指責，只能選擇默默承受，因為政策的擬定必須能全面性解決問題，而不是像補破網一樣，補了一個，還有一個，治標不治本，這絕非幾分鐘的質詢過後就可以輕鬆解決。

對此，翁杰說，張鎮長所指的「幾分鐘的質詢」，是他在日前議會臨時會最後一天時，質詢縣府面對客運縮減班次，如何改善烏眉國中的上下學交通時間差問題；他強調，議員職責是監督縣政，點出問題並尋求解決之道，對事不對人，不是要修理誰，但卻被暗批是耍嘴皮，他當然要有所回應，只不過這方式比較含蓄罷了。

中秋節 苗栗縣 議員

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