桃園地景藝術節周末登場 8米高「龜吉拉」供拍照打卡

2024桃園地景藝術節「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」9月13日登場，以聚落發展的先期調查研究為基礎，講述龜山聚落的形成，聚焦地方族群文化發展與淺山地形之間的關係，其中一項地景藝術作品為8米高的烏龜造型「龜吉拉」相當吸睛，邀請大小朋友透過多元形式的創作，欣賞龜山地景藝術及歷史之美，還有機會獲得限量禮物。

特展「龜崙之域－群山環繞的淺山生活」地點位在桃園市龜山區大同路138巷（憲光二村-71號房舍）。9月13日至9月29日活動期間，每周六、日及國定假日上午11點及下午點，上下午各一場皆會安排30分鐘的定時導覽，民眾參與導覽及有獎徵答活動，將有機會獲得特展主題限量好禮。

龜山舊名龜崙，原先是平埔族南崁社、龜崙社的生活領域，在清代漢人前來拓墾以前，都被視為神秘且不易靠近的陌生領域。「龜崙之域」將龜山的地景故事化作傳說故事，「五坑二頂」塔寮坑、龜崙口（新路、舊路坑）、南崁頂以及大坪頂將化身為守護神，讓觀眾了解曾經生活在此的原住民，以及先民如何開闢拓墾交通路徑，帶動龜山發展。

「龜崙之域」特展的文史基礎，先由3場龜山文史論壇出發，再與龜山、壽山、長庚、樂善、龍壽、迴龍國小6校合作，促成文資教育與藝術創作工作營。透過地方開發故事的引導解說，讓學生們成為小小文資調查員，進行田野任務遊戲。同時引導學童用繽紛的刮畫技巧，創作出紅寶龜、捷泥龜、綠溪龜及草仔龜等吉祥物，同步展出作品。