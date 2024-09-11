桃園購物節復辦 拚創60億商機

桃園市經發局連續多年舉辦「桃園購物節」刺激地方經濟，但去年登錄金額40億元與往年動輒百億差距甚遠，加上預算不足，原本決定今年停辦，但地方民眾反彈與民代批評，檢討後決定復辦，活動將從12月延續到明年2月28日，盼在農曆年節採買和台灣燈會的刺激下，能創造60億元的經濟價值。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，送房子是很吸引人的宣傳手法，但民眾也會有參加活動者眾多、獲獎機率低的預期心理，不見得人人都肯花大錢爭取抽獎資格；對民眾而言，參加購物節廠商所提的促銷方案才是最實質優惠，對政府而言，如何拓展潛在消費者、創造循環經濟才是重要課題。

台中購物節年年送房子，登錄金額屢破新高，雖然過去買車、買房都能登錄的作法曾遭詬病，但去年增加登錄金額上限，並排除房產買賣，仍創下3百多億元經濟效益；桃園前年購物節曾祭2間千萬好宅當大獎，加上百萬轎車、電動機車等好禮，活動登錄金額超過150億元，但去年獎品縮水，經濟效益也大衰退。

桃園市經發局今年4月以預算不足宣布停辦購物節，不僅民眾議論，也被國民黨議員楊朝偉批評不思如何擴大成效，作法令人訝異，但檢討後決定12月復辦，標案昨天開標，共有2家業者投標，將於周五評選，由其中一家承辦。

經發局表示，12月購物節是跨年度活動，經費來自今年婦幼展450萬元和明年購物節2500萬元，初步規畫消費400元就能上網登錄發票抽獎，獎品基本款包括汽車、機車和機票，日後會再加碼，總價值將超過2000萬元，期盼藉由明年台灣燈會與春節帶動地方經濟發展。

民進黨市議員李宗豪說，去年桃園購物節宣傳效益不彰，獎品也欠缺吸引力，買氣不如以往，成效甚至不如其他縣市一半，未能發揮振興經濟作用。市府既然決定復辦，就要好好把握台灣燈會、年節採買機會認真宣傳，獎品也要好一點，才能刺激買氣，振興桃園經濟。