大同染整喊關廠 員工求助桃市府

桃園市大同染整公司將關廠，預計10月29日解雇本國勞工81人、移工60人，該公司員工和勞權團體昨到市府抗議，批評該公司長年違反勞基法，根本惡性倒閉，請市府強制介入，並要求「先補償勞工再談關廠」。市府表示，將要求強制協商，積欠工資等已裁罰。大同染整表示，主管不在無法回應。

大同染整公司企業工會、桃園市產業總工會、台灣國際勞工協會昨在桃園市政府前抗議。桃產總秘書彭宏達說，該公司勞動條件低落，長年違反勞動法令，短發加班費、加班時數超時、剋扣特休假工資，還片面實施無薪假。台、越、泰籍勞工8月剛籌組工會，要求依法還錢，不料8月底公司卻主張，60天後關廠歇業，讓人質疑是惡性關廠。

大同染整公司成立逾50年，泰國移工「安」表示，她在公司工作多年，2022年9年期滿後返國，去年缺工才回到台灣幫忙，公司要求加班、缺工要她來台她都配合，沒想到竟突然關廠，自己因年資重算，資遣費才1個多月，連仲介費都不夠。

台灣員工陳小姐說，17歲就來上班，被公司轉成契約工，每年僅7天特休，如今要求補償，只能算到最近5年，資遣費微薄，不合理。

勞動局表示，8月28日收到大同染整函報大量解雇計畫書，將要求強制協商，監督依法給付退休金、資遣費或工資；該公司積欠工資、特休未結算部分，已經各裁罰2萬元。

勞資關係科長董純惠說，5日已派員訪查，預計12日召開勞資爭議調解人會議；如仍有違法情事，將依法調查裁處，呼籲業者妥善溝通，保障勞工權益。