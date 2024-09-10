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購物節不送房效益會縮水？ 專家曝「這優惠」才是關鍵

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
去年桃園購物節帶動商機相較之前少許多，有專家表示，購物節對於刺激消費有正面效果，不過如何行銷及廠商優惠多寡才是吸引消費者關鍵。圖／報系資料照
去年桃園購物節帶動商機相較之前少許多，有專家表示，購物節對於刺激消費有正面效果，不過如何行銷及廠商優惠多寡才是吸引消費者關鍵。圖／報系資料照

桃園購物節去年登錄金額僅40億元未達預期，市府原訂停辦，因民代批評又決定復辦。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，購物節對於刺激消費有正面效果，不過如何行銷及廠商優惠多寡，才是吸引消費者關鍵。

桃園購物節前身以商業展覽為主，自2021年轉型為消費發票登錄抽獎形態，除了基本的抽汽機車外，更有人僅花1萬餘元，抽出價值1700萬元的房子，堪稱最幸運，不過去年桃園購物節所帶動商機卻僅40億元，與百億有落差。

吳大任說，購物節活動的效果相似於消費券、振興券，就是要促進民眾消費，且會吸引廠商參加活動，所有的廠商都會在這些活動中祭出最優惠的折扣促銷，吸引消費者在這檔活動消費，不然廠商都是相當精明算得很清楚，怎麼還有這麼多像雙11等的促銷活動。

吳大任表示，不管哪個縣市辦購物節都能有效帶動經濟發展，產生「乘數效果」，意思就是假如購物節的產值有100億元，那商家賺到錢，甚至員工獲得分紅，大家再把錢拿出來消費，又創造另外一波的經濟，最終可能達到300億以上，這樣在經濟體系可以產生就正向的循環。

吳大任說，舉辦購物節的確是個手段之一，不過桃園購物節如果要辦得成功，勢必要多吸引其他縣市的消費者上門，且若太常舉辦，消費者也會疲乏，效果就會大打折扣。

不少購物節都已送房子為號召，吳大任表示，送房子是個吸引消費者的手段，不過消費者預期獲獎機率小，跟消費金額不一定成正比，實質上是各個廠商的促銷優惠若好，才更有效，因為消費者可以密集享受到這些看的到的優惠。

吳大任說，各縣市政府若辦購物節，因思考如何行銷，且能拓展更多潛在消費者，才能夠愈來愈成功。

消費者 經濟發展

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