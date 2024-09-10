桃園購物節停辦挨批 市府急編預算復辦時間曝光

桃園市經發局連續多年舉辦「桃園購物節」刺激地方經濟，但去年經濟效益40億元與往年動輒百億差距甚遠，加上預算不足，決定今年停辦，引發地方議論與民代批評；經發局檢討後，決定投入近3千萬元復辦，獎品包括汽車、機車和機票等，配合台灣燈會，活動從12月延續到明年2月28日，估計創造60億元經濟價值。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，去年的桃園購物節宣傳效益不彰，抽獎獎品也欠缺吸引力，買氣不如以往，成效甚至不如其他縣市一半；市府決定復辦，就要把握台灣燈會、年節採買多宣傳，獎品也要好一點，刺激買氣。

桃園升格後已舉辦多次購物節，2021年疫後經濟蕭條，曾祭出2間房子當大獎刺激消費，短短半年時間，參加抽獎的登錄發票金額就超過150億元，而去年大獎只有汽、機車跟家電，買氣雪崩式下滑只剩40億元，遠輸台南80億元和台中382億元。

經發局今年4月以預算不足宣布停辦，引發民眾議論，國民黨桃園市議員楊朝偉也批市府不思如何擴大成效，直接取消活動，作法令人訝異，也無助地方經濟。

經檢討，經發局決定12月復辦購物節，委外標案明天開標、13日評選執行計畫，抽獎系統維護標案也在今天上網招標。

經發局表示，12月購物節是跨年度活動，經費來自今年婦幼展450萬元和明年購物節2500萬元，初步規畫消費400元就能上網登錄發票抽獎，獎品基本款包括汽車、機車和機票，日後會再加碼，總價值將超過2000萬元，期盼藉由明年台灣燈會與春節買氣帶動地方整體經濟發展。