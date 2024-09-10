桃園楊梅社子溪銜接梅高路下坡車速快 將設號誌增安全
桃園市楊梅區社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理及增設水防道路工程近期完工將啟用，不過銜接新路的梅高路下坡車速快，有民代會勘，希望興建號誌增加安全。桃園市交通局回應，將於9月底前改善完成。
楊新路為楊梅及新屋交通要道，每到上下班時間車流不斷也易堵塞，為疏解交通，桃園市水務局2年前從月眉橋下游至慈恩橋右岸新建護岸及1139公尺的水防道路，已完工近期將通車。
不過，市議員周玉琴發現，相銜接的梅高路到梅高路99巷下坡處車流量高，且車速快，更常有大車經過，卻未設置號誌相當危險，希望相關單位改善。
周玉琴說，8公尺寬的水防道路對地方有助益，且還設置人行環溪步道，將整體環境弄得非常好，也希望能再通車前，增設號誌，讓行車安全大大提升。
交通局回應，水防道路完工後能有效分散楊新路聯外交通壓力，預計通車後車流龐大，因此經會勘確實有必要增設號誌，後續水防道路兩端所銜接梅高路與楊新路四段，2個路口將增設號誌，預計後天開始施工號誌、9月底前完成設置。
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