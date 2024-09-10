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新竹人注意！中秋節過後北區、南寮連13天停水6小時

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
台灣自來水公司指出，9月18日起至10月4日停水區域範圍包括新竹市北區、南寮里、康樂里、海濱里、中寮里、舊港里。圖／報系資料照
台灣自來水公司指出，9月18日起至10月4日停水區域範圍包括新竹市北區、南寮里、康樂里、海濱里、中寮里、舊港里。圖／報系資料照

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處－新竹給水廠辦理「新竹市東大路二段、三段汰換管線工程」，附近區域居民9月18日起至10月4日，周一至五上午8時至11時，下午1時至4時停水6小時，共計13天，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，9月18日起至10月4日停水區域範圍包括新竹市北區、南寮里、康樂里、海濱里、中寮里、舊港里，如遇雨天或因特殊原因致無法施工時，另擇期辦理，工程提早完成則提前水供水。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全。此外若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

停水 新竹 水公司

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