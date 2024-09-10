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竹市晴空匯大樓續推修復 住戶盼114年3月返家

中央社／ 新竹市10日電

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟5月26日發生火警，造成住戶遭疏散至今無法返家，管委會續推修復，預計明年3月能返家。豐邑機構今天說，目前所需費用還未確認，會持續處理。

新竹市「晴空匯」社區大樓D棟5月26日發生火警，住戶目前仍在重建家園。晴空匯管委會卓姓主委表示，整體的修復工程金額仍無法評估，但就先行已評估的部分，預計達新台幣1億元，目前進度是針對管道間梯間清潔，初估1個月後即會啟動修復工程，費用各方負擔的比例目前無法確認。

卓姓主委說，管委會還無法調閱到完整的火調科鑑識報告，但初步豐邑機構與管委會有達成共識，會執行後續的修復工程，若順利加上各方協助，預計明年3月底可讓受災住戶返家。

對此，豐邑機構今天透過文字表示，經與各單位確認過後，費用還未確定，但持續與社區密切聯繫，同步處理費用部分，希望不要讓各種問題耽誤住戶返家時間。

住戶 管委會

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