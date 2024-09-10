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竹北法國麵包中毒案...攤商做對一件事 楊文科要求多宣傳
新竹縣竹北市公有零售市場8月下旬，發生攤商販售的越式法國麵包引發70多人集體食物中毒案，縣衛生局採檢送驗，研判是沙門氏桿菌汙染造成，縣長楊文科今天在主管會報關切全案後續，消保官表示業者已委由保險公司統籌賠償事宜，現已受理第一批48名受害消費者的求償申請，未來會持續受理其他受害消費者的求償申請。
楊文科對市場一家小型攤商會投保感到好奇，消保官表示，攤商業者因去年中壢忠貞市場發生越式法國麵包食物中毒事件，造成500多人食物中毒，業者也是委由保險公司受理求償案，竹北這家攤商因而跟進辦理產品責任險。
楊文科認為，一家小型攤商也懂得投保，對業者和消費者都有保障，應該多多宣傳，鼓勵其他食品業者投保，如出現類似事件，可讓受害民眾和業者雙方都增加保障。
衛生局長殷東成表示，竹北公有零售市場法國麵包食物中毒事件，研判為沙門氏桿菌汙染食品引起，已依食品安全衛生 管理法裁罰攤商業者18萬元罰鍰，攤商目前仍停業。
消保官指出，攤商已委由允揚保險公證人有限公司統籌處理全部賠償事宜，確認賠償範圍包括購買越式法國麵包的費用、醫療費用、工作損失及精神慰撫金等項目，現已受理48名消費者的資料登錄。
消保官表示，業者委託的保險公司，預計9月底完成第一批消費者的求償資料，10月初進入損失理算程序，10月中下旬會通知第一批求償消費者進行協商及簽定和解書，消保官辦公室會督促後續其他求償者的申請，如業者與受害消費者無法達成和解，仍可透過行政院消保會系統申訴，由縣府消保官辦公室安排第二次協商。
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