快訊

TPBL／認了私約大嫂？高國豪和妻子發共同聲明：年輕有不成熟行為

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北法國麵包中毒案...攤商做對一件事 楊文科要求多宣傳

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
竹北市公有零售市場一家攤商販售越式法國麵包引發集體食物中毒事件，縣長楊文科認為小攤商都懂得投保產品責任險，要求縣府相關單位多宣傳，鼓勵其他食品業者也參與投保。記者胡蓬生／攝影
竹北市公有零售市場一家攤商販售越式法國麵包引發集體食物中毒事件，縣長楊文科認為小攤商都懂得投保產品責任險，要求縣府相關單位多宣傳，鼓勵其他食品業者也參與投保。記者胡蓬生／攝影

新竹縣竹北市公有零售市場8月下旬，發生攤商販售的越式法國麵包引發70多人集體食物中毒案，縣衛生局採檢送驗，研判是沙門氏桿菌汙染造成，縣長楊文科今天在主管會報關切全案後續，消保官表示業者已委由保險公司統籌賠償事宜，現已受理第一批48名受害消費者的求償申請，未來會持續受理其他受害消費者的求償申請。

楊文科對市場一家小型攤商會投保感到好奇，消保官表示，攤商業者因去年中壢忠貞市場發生越式法國麵包食物中毒事件，造成500多人食物中毒，業者也是委由保險公司受理求償案，竹北這家攤商因而跟進辦理產品責任險。

楊文科認為，一家小型攤商也懂得投保，對業者和消費者都有保障，應該多多宣傳，鼓勵其他食品業者投保，如出現類似事件，可讓受害民眾和業者雙方都增加保障。

衛生局長殷東成表示，竹北公有零售市場法國麵包食物中毒事件，研判為沙門氏桿菌汙染食品引起，已依食品安全衛生 管理法裁罰攤商業者18萬元罰鍰，攤商目前仍停業。

消保官指出，攤商已委由允揚保險公證人有限公司統籌處理全部賠償事宜，確認賠償範圍包括購買越式法國麵包的費用、醫療費用、工作損失及精神慰撫金等項目，現已受理48名消費者的資料登錄。

消保官表示，業者委託的保險公司，預計9月底完成第一批消費者的求償資料，10月初進入損失理算程序，10月中下旬會通知第一批求償消費者進行協商及簽定和解書，消保官辦公室會督促後續其他求償者的申請，如業者與受害消費者無法達成和解，仍可透過行政院消保會系統申訴，由縣府消保官辦公室安排第二次協商。

竹北市公有零售市場一家攤商販售越式法國麵包引發集體食物中毒事件，衛生局人員接獲通報前往採檢。圖／新竹縣政府提供
竹北市公有零售市場一家攤商販售越式法國麵包引發集體食物中毒事件，衛生局人員接獲通報前往採檢。圖／新竹縣政府提供

攤商 消費者 食物中毒

延伸閱讀

竹縣與大新竹5校簽署備忘錄 共同推動地方創生新模式

亮系衣物隨身配！竹縣長楊文科戴小黃帽宣導通學安全

竹苗國中會考制度今將表決 新竹市態度堅決不讓步

處理食物中毒「慢半拍」？ 楊文科：應立即公布訊息

相關新聞

新竹人注意！中秋節過後北區、南寮連13天停水6小時

新竹市民注意！台灣自來水公司第三區管理處－新竹給水廠辦理「新竹市東大路二段、三段汰換管線工程」，附近區域居民9月18日起...

竹北法國麵包中毒案...攤商做對一件事 楊文科要求多宣傳

新竹縣竹北市公有零售市場8月下旬，發生攤商販售的越式法國麵包引發70多人集體食物中毒案，縣衛生局採檢送驗，研判是沙門氏桿...

桃園大溪兩蔣園區新水岸 草嶺溪850米河岸步道明開工

桃園市政府全力打造活化大溪兩蔣文化園區旅遊景點，市政府水務局推動大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，明天動工，斥資44...

豐邑停工建案將復工？ 周邊住戶要求先達成鄰損和解

豐邑機構旗下「豐采520」建案因周邊出現路面塌陷的天坑事件，被迫停工超過1年，今傳出有復工可能性，受影響的一旁社區大樓今...

預計2022完工 停七停車場至今未開放、竹市府趕12月完工

新竹市西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造...

竹市人口增停車位一位難求 市府研議納差別及累進費率

新竹市因竹科發展移入人口眾多，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口高達60萬，園區從業人數也突破17萬，停車空間也供不應求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。