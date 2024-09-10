桃園大溪兩蔣園區新水岸 草嶺溪850米河岸步道明開工

桃園市政府全力打造活化大溪兩蔣文化園區旅遊景點，市政府水務局推動大溪區草嶺溪水環境營造頭寮步道段工程，明天動工，斥資4465萬元，工期1年。局長劉振宇今表示，該局配合觀旅局頭竂生態步道工程，沿草嶺溪步道旁公有地施工，營造草嶺溪水環境與步道結合，讓民眾感受親水遊憩舒適環境。

大溪區經國紀念館、頭寮陵寢旁至兩蔣文化園區的頭寮生態步道，全長1.2公里受到民眾休閒健行喜愛，觀旅局正在進行頭寮生態步道工程，一旁的大溪區永福溪，舊名為草嶺溪，為石門水庫下游的大漢溪右岸重要支流，草嶺溪生態環境豐富，流經北橫驛站、兩蔣文化園區多個景點，已為市府列為觀光發展重心。

市府水務局表示，該局推動草嶺溪水環境營造工程頭寮步道段工程，預計從經國紀念館沿著頭寮步道、銜接草嶺溪至牛角南埤河段，打造一條水岸長約850公尺的親水藍帶，搭配周邊生態棲地改善面積約1.4公頃，獲前瞻基礎建設計畫水環境建設全國水環境改善計畫補助，總工程經費4465萬元，由經濟部水利署補助3482萬元、市府自籌982萬元，將在明天工程動工、預計明年9月完工。