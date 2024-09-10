桃園大同染整公司將關廠 員工要求補償

桃園市大同染整公司將關廠，員工今天抗議公司違反勞動相關法令、應補償勞工，並要桃市府介入勞資協商。市府表示，已收到公司函報大量解僱書，將協助協商，針對部分違法也已裁罰。

位於桃園市蘆竹區的大同染整股份有限公司預計10月29日關廠，影響81名本國籍、60名外籍移工，工會今天到桃園市政府前陳情抗議，痛批公司違反勞動相關法令多年，希望桃市府強制介入勞資協商，並要求公司「先補償勞工再談關廠」。

協同陳抗的桃園市產業總工會表示，大同染整公司長年違反勞動法，包括加班費短發、加班時數超時、片面實施無薪假等，今年8月公司員工開始籌組工會，公司卻在8月底宣布將關廠，勞資雙方協調未達共識，因此要求公司「先補償勞工再談關廠」。

桃園市政府勞動局表示，8月28日收到大同染整公司函報大量解僱計畫書，大量解僱原因為歇業，已在9月5日會同就職處派員進行訪查，後續將協助雙方進行協商程序，並將於9月12日召開勞資爭議調解人會議，邀集雙方針對訴求協商，解決紛爭。

勞動局說，會持續監督大同染整公司依法給付勞工退休金、資遣費或工資等，如有訴訟補助需求，也可向勞動局或法律扶助基金會申請勞工訴訟扶助專案，協助勞工解決紛爭。

勞動局也說，已行文要求大同染整公司應本於照顧員工立場，積極與員工協商，主動協助員工辦理失業給付及後續轉介就業；針對積欠工資及特別休假未結算部分，已依法進行裁罰，如仍有發現違法情事，將依法進行調查裁處。