快訊

下周還有熱帶系統誕生！氣象粉專示警「雙颱將形成」：中秋烤肉要注意

高雄「婚紗名店」火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒進門市

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐邑停工建案將復工？ 周邊住戶要求先達成鄰損和解

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
豐邑旗下豐采520建案因發生天坑事件，至今工地處於停工狀態超過1年，預售承購戶憂心交屋完工遙遙無期。記者巫鴻瑋／攝影
豐邑旗下豐采520建案因發生天坑事件，至今工地處於停工狀態超過1年，預售承購戶憂心交屋完工遙遙無期。記者巫鴻瑋／攝影

豐邑機構旗下「豐采520」建案因周邊出現路面塌陷的天坑事件，被迫停工超過1年，今傳出有復工可能性，受影響的一旁社區大樓今也發出聲明，呼籲該建案承購戶自救會應共同監督豐邑、敦促其盡速完成各項補救工作，並要求豐邑應展現誠意與周遭住戶溝通，盡快達成鄰損和解。

大有可為社區管委會表示，強烈呼籲豐邑建設應展現誠意，立即與周遭住戶積極溝通，儘速達成鄰損和解，並且落實各項專案決議，全面加速補救工作，以保障社區的安全與穩定。豐采520復工自救會與周遭住戶的共同監督，不僅是加速復工的有效途徑，也是確保未來社區安全與和諧的重要保障。

豐采520復工自救會今上午向新竹縣府工務處陳情，希望縣府能放行復工。工務處長戴志君提到，9月2日已經由縣府、專案小組、大有可為社區，在專案小組會議上與豐邑達成4點共識決議。

4點共識決議中，第一點是豐邑將在月底前繳交給新竹縣府1億元擔保金，作為建案釀成天坑鄰損的修繕及預備款；第二是由台北市結構技師公會對豐采520進行全面安全鑑定「體檢」；第三是由第三方技師再次於建案周邊道路實施透地雷達檢測，對道路實施安全檢查；第四為建案周邊由專業技師對現有的監測計畫進行全面評估，確保監測系統能有效預防未來可能出現的問題。

大有可為社區管委會強調「共同監督建商，沒有安全，其餘免談」因豐采520天坑事件對周邊環境與住戶的安全造成了嚴重威脅，天坑導致地層擾動，造成周邊道路出現鬆散區域，對用路人的安全構成了極大的隱患，呼籲該建案自救會與周遭住戶共同監督豐邑，才是加速復工的唯一可行之道。

住戶 天坑 新竹 豐邑

延伸閱讀

竹北豐采520建案將復工 豐邑建設證實已擬函送件申請

獨／國銀土建融額度爆掉…年底前降低無望 恐爆小建商轉手建案潮

晴空匯火警百天住戶回不了家 破億重建費豐邑願代墊明年3月可返家

印度女遊吉隆坡墜8公尺深天坑！失蹤7天仍找嘸人 專家曝1可能

相關新聞

豐邑停工建案將復工？ 周邊住戶要求先達成鄰損和解

豐邑機構旗下「豐采520」建案因周邊出現路面塌陷的天坑事件，被迫停工超過1年，今傳出有復工可能性，受影響的一旁社區大樓今...

預計2022完工 停七停車場至今未開放、竹市府趕12月完工

新竹市西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造...

竹市人口增停車位一位難求 市府研議納差別及累進費率

新竹市因竹科發展移入人口眾多，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口高達60萬，園區從業人數也突破17萬，停車空間也供不應求...

苗栗銅鑼地景「龍貓土地公樹」生病了 地方救樹大作戰

苗栗縣銅鑼鄉竹森村重要地景龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢，地方憂心忡忡求救，樹醫生診斷是梢...

竹北豐采520建案將復工 豐邑建設證實已擬函送件申請

因接連發生周邊路面塌陷、遭外界形容是天坑建案的「豐采520」迄今停工超過一年，經承購戶抗議施壓新竹縣府工務處，今天終於傳...

空拍可愛版「大甲媽作醮」 苑裡稻田彩繪首次使用再生稻

苗栗縣苑裡鎮稻作面積與產量全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，而苑裡鎮農會研發的稻田彩繪技術，輻射全台，更是苑裡山腳地區的觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。