豐邑停工建案將復工？ 周邊住戶要求先達成鄰損和解

豐邑機構旗下「豐采520」建案因周邊出現路面塌陷的天坑事件，被迫停工超過1年，今傳出有復工可能性，受影響的一旁社區大樓今也發出聲明，呼籲該建案承購戶自救會應共同監督豐邑、敦促其盡速完成各項補救工作，並要求豐邑應展現誠意與周遭住戶溝通，盡快達成鄰損和解。

大有可為社區管委會表示，強烈呼籲豐邑建設應展現誠意，立即與周遭住戶積極溝通，儘速達成鄰損和解，並且落實各項專案決議，全面加速補救工作，以保障社區的安全與穩定。豐采520復工自救會與周遭住戶的共同監督，不僅是加速復工的有效途徑，也是確保未來社區安全與和諧的重要保障。

豐采520復工自救會今上午向新竹縣府工務處陳情，希望縣府能放行復工。工務處長戴志君提到，9月2日已經由縣府、專案小組、大有可為社區，在專案小組會議上與豐邑達成4點共識決議。

4點共識決議中，第一點是豐邑將在月底前繳交給新竹縣府1億元擔保金，作為建案釀成天坑鄰損的修繕及預備款；第二是由台北市結構技師公會對豐采520進行全面安全鑑定「體檢」；第三是由第三方技師再次於建案周邊道路實施透地雷達檢測，對道路實施安全檢查；第四為建案周邊由專業技師對現有的監測計畫進行全面評估，確保監測系統能有效預防未來可能出現的問題。

大有可為社區管委會強調「共同監督建商，沒有安全，其餘免談」因豐采520天坑事件對周邊環境與住戶的安全造成了嚴重威脅，天坑導致地層擾動，造成周邊道路出現鬆散區域，對用路人的安全構成了極大的隱患，呼籲該建案自救會與周遭住戶共同監督豐邑，才是加速復工的唯一可行之道。