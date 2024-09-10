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預計2022完工 停七停車場至今未開放、竹市府趕12月完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，原定2022年底完工，但期間面臨廠商解約、停工，施工進度嚴重落後。記者黃羿馨／攝影
新竹市西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，原定2022年底完工，但期間面臨廠商解約、停工，施工進度嚴重落後。記者黃羿馨／攝影

新竹市西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，原定2022年底完工，但期間面臨廠商解約、停工，施工進度嚴重落後，引起地方和民代不滿：「何時可開放租用？」市府表示，預計今年12月底完成，月租則須待驗收後再研議。

「停七」立體停車場周邊因住宅發展較早，社區未設有停車空間，且沿路商家林立，長期缺乏停車位，原有西大路平面停車場100席汽車位已不敷使用，月票排隊的民眾超過百人，因此市府爭取中央前瞻計畫補助，在西大路興建地下1層、地上4層的「停七」立體停車場，規畫284格汽車、321格機車車位，並於2021年3月30日開工。

不過「停七」立體停車場，原預定於2022年底完工，但承攬廠商施工進度嚴重落後，市府依規定在2023年12月15日與廠商終止契約，期間原廠商也因不滿被解約而提起訴訟，市府採雙軌並行的方式，今年重啟續建停七工程招標，於8月順利決標，總工程經費1億8575萬元，開工後原本預計今年7月完工，但至今仍圍起工程圍籬，距離開放似乎還有一段時間。

民進黨市議員施乃如指出，近期有附近社區居民詢問，想了解停七停車場工程進度，也十分關心何時可以開放租用？據她了解，目前工程整體進度約75%但內部裝修還未完成，正施作外牆造型，申請建築物消防安全設備審查。

對此，市府交通處回應，停七停車場工程預計於今年12月底完成。有關停車場月租部分，會待工程全部如期完工、驗收完畢後，再研議是否開放月租事宜，預計最快明年上半年正式啟用。

「停七」立體停車場，原預定於2022年底完工，但至今仍圍起工程圍籬，距離開放似乎還有一段時間。記者黃羿馨／攝影
「停七」立體停車場，原預定於2022年底完工，但至今仍圍起工程圍籬，距離開放似乎還有一段時間。記者黃羿馨／攝影

停車場 新竹 車位

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