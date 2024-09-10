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竹市人口增停車位一位難求 市府研議納差別及累進費率

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今年5月1日起，也在熱門商圈路段及學校家長接送區，啟用306席智慧停車柱，透過智慧設備來提升車格使用率及精準有效地管理車格使用狀況。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今年5月1日起，也在熱門商圈路段及學校家長接送區，啟用306席智慧停車柱，透過智慧設備來提升車格使用率及精準有效地管理車格使用狀況。記者黃羿馨／攝影

新竹市因竹科發展移入人口眾多，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口高達60萬，園區從業人數也突破17萬，停車空間也供不應求。市議員劉崇顯認為，應導入累進費率設計，讓熱門停車格能有更高的周轉率。新竹市交通處表示，已研議修訂「新竹市公有收費停車場管理自治條例」的可行性，納入差別及累進費率。

新竹市近年來人口暴增，科技專業人才皆在此工作定居，也因人口遽增及大量人口通勤流動，衍生交通問題日趨嚴峻，雖路邊停車格和公有停車場，5年內不斷增加，但停車位仍供不應求。

新竹市政府今年5月1日起，也在熱門商圈路段及學校家長接送區，啟用306席智慧停車柱，透過智慧設備來提升車格使用率及精準有效地管理車格使用狀況，實施至今，平均停車使用率較原人工開單從30%成長至40%，市府也預計年底前完成600席智慧停車柱，逐步實現智慧城市治理。

不過劉崇顯指出，停車空間規畫仍有不足，需要更積極手段提高停車格周轉率，希望導入累進費率設計，讓熱門停車格能有更高的周轉率。

新竹市交通處指出，統計今年1月至7月路邊停車場停車率排名（不考慮格位數），分別為關新路、中央路、三民路、北新街、興學街等，市府尊重民意與議會建議，日前已研議修訂「新竹市公有收費停車場管理自治條例」的可行性，並已與跨黨派議員積極溝通。

交通處表示，未來停車格收費標準，將參考六都、新竹縣等縣市，納入差別及累進費率，以提升停車熱區停車格周轉率，讓臨停車輛在停車率高的路段及時段更有機會停到停車位，同時也減少繞行及空汙排放。

新竹市因竹科發展移入人口眾多，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口高達60萬，園區從業人數也突破17萬，停車空間也供不應求。記者黃羿馨／攝影
新竹市因竹科發展移入人口眾多，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口高達60萬，園區從業人數也突破17萬，停車空間也供不應求。記者黃羿馨／攝影

停車場 停車格 新竹

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