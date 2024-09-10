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苗栗銅鑼地景「龍貓土地公樹」生病了 地方救樹大作戰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢。記者范榮達／攝影
200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢。記者范榮達／攝影

苗栗縣銅鑼鄉竹森村重要地景龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢，地方憂心忡忡求救，樹醫生診斷是梢枯病及白蟻入侵等危害，將展開救樹大作戰。

日本動畫大師宮崎駿執導電影「龍貓」名噪一時，銅鑼鄉竹森村田心伯公因石板屋薜荔攀附，造型有如龍貓，龍貓伯公名聲不脛而走，加上，200餘歲的伯公樹朴樹姿態優美，及農田環繞，田中央的龍貓伯公成了拍照打卡的熱門地點，朴樹生病了，地方憂心忡忡。

龍貓伯公鄰居銅鑼窯主張維翰有記憶以來，小時候就跟著大人走田埂泥土小路去拜拜，龍貓伯公伴隨著他長大，他說，龍貓伯公樹去年就發現枝葉些微枯黃，今年的面積擴大，地方愛好攝影人士發現，趕緊通報求助。

銅鑼鄉公所、縣府民政處、農業處都關心，最近找來農業部林業試驗所樹醫師會勘，診斷朴樹枝葉枯黃，樹幹枝梢乾枯，感染梢枯病，此外，樹木枝幹發現感染平滑木層孔菌，且遭白蟻入侵危害嚴重，建議修剪枯枝，枝條都要燒毀避免擴散感染，並尋求專業廠商防治白蟻危害。

縣府、公所等相關單位將根據建議救樹，而龍貓伯公樹生病，銅鑼鄉民代表、竹森社區發展協會理事長鍾兆良充滿不捨，他說，龍貓伯公及伯公樹地景，烙印在許多鄉親的記憶，他於2013年考據，田心伯公是石板建築，與附近李家祠堂（惇敘堂）1820年建造的時間相仿，伯公廟攀附的薜荔是自然生長，造型與電影龍貓輝映，別有一番趣味。

200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢。記者范榮達／攝影
200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢。記者范榮達／攝影
200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，樹醫師會勘診斷感染梢枯病及白 入侵危害等。圖／苗栗縣政府提供
200餘歲的苗栗縣銅鑼鄉龍貓伯公樹生病了，樹醫師會勘診斷感染梢枯病及白 入侵危害等。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉竹森村田心伯公因石板屋薜荔攀附，造型有如龍貓，龍貓伯公名聲不脛而走。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉竹森村田心伯公因石板屋薜荔攀附，造型有如龍貓，龍貓伯公名聲不脛而走。記者范榮達／攝影

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