苗栗銅鑼地景「龍貓土地公樹」生病了 地方救樹大作戰

苗栗縣銅鑼鄉竹森村重要地景龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢，地方憂心忡忡求救，樹醫生診斷是梢枯病及白蟻入侵等危害，將展開救樹大作戰。

日本動畫大師宮崎駿執導電影「龍貓」名噪一時，銅鑼鄉竹森村田心伯公因石板屋薜荔攀附，造型有如龍貓，龍貓伯公名聲不脛而走，加上，200餘歲的伯公樹朴樹姿態優美，及農田環繞，田中央的龍貓伯公成了拍照打卡的熱門地點，朴樹生病了，地方憂心忡忡。

龍貓伯公鄰居銅鑼窯主張維翰有記憶以來，小時候就跟著大人走田埂泥土小路去拜拜，龍貓伯公伴隨著他長大，他說，龍貓伯公樹去年就發現枝葉些微枯黃，今年的面積擴大，地方愛好攝影人士發現，趕緊通報求助。

銅鑼鄉公所、縣府民政處、農業處都關心，最近找來農業部林業試驗所樹醫師會勘，診斷朴樹枝葉枯黃，樹幹枝梢乾枯，感染梢枯病，此外，樹木枝幹發現感染平滑木層孔菌，且遭白蟻入侵危害嚴重，建議修剪枯枝，枝條都要燒毀避免擴散感染，並尋求專業廠商防治白蟻危害。