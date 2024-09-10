聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗銅鑼地景「龍貓土地公樹」生病了 地方救樹大作戰
苗栗縣銅鑼鄉竹森村重要地景龍貓伯公樹生病了，應該綠意盎然的枝葉，枯黃面積今年有擴大之勢，地方憂心忡忡求救，樹醫生診斷是梢枯病及白蟻入侵等危害，將展開救樹大作戰。
日本動畫大師宮崎駿執導電影「龍貓」名噪一時，銅鑼鄉竹森村田心伯公因石板屋薜荔攀附，造型有如龍貓，龍貓伯公名聲不脛而走，加上，200餘歲的伯公樹朴樹姿態優美，及農田環繞，田中央的龍貓伯公成了拍照打卡的熱門地點，朴樹生病了，地方憂心忡忡。
龍貓伯公鄰居銅鑼窯主張維翰有記憶以來，小時候就跟著大人走田埂泥土小路去拜拜，龍貓伯公伴隨著他長大，他說，龍貓伯公樹去年就發現枝葉些微枯黃，今年的面積擴大，地方愛好攝影人士發現，趕緊通報求助。
銅鑼鄉公所、縣府民政處、農業處都關心，最近找來農業部林業試驗所樹醫師會勘，診斷朴樹枝葉枯黃，樹幹枝梢乾枯，感染梢枯病，此外，樹木枝幹發現感染平滑木層孔菌，且遭白蟻入侵危害嚴重，建議修剪枯枝，枝條都要燒毀避免擴散感染，並尋求專業廠商防治白蟻危害。
縣府、公所等相關單位將根據建議救樹，而龍貓伯公樹生病，銅鑼鄉民代表、竹森社區發展協會理事長鍾兆良充滿不捨，他說，龍貓伯公及伯公樹地景，烙印在許多鄉親的記憶，他於2013年考據，田心伯公是石板建築，與附近李家祠堂（惇敘堂）1820年建造的時間相仿，伯公廟攀附的薜荔是自然生長，造型與電影龍貓輝映，別有一番趣味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言