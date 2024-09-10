竹北豐采520建案將復工 豐邑建設證實已擬函送件申請

因接連發生周邊路面塌陷、遭外界形容是天坑建案的「豐采520」迄今停工超過一年，經承購戶抗議施壓新竹縣府工務處，今天終於傳出將要復工，自救會上午到縣府拜會縣府工務處長戴志君，要求給出復工時間表，豐邑建設也證實日前已擬函送件縣府申請復工。

新竹縣府工務處長戴志君表示，復工仍會待整體安全性、可行性都驗證完後才會推動，因此已催促豐邑盡快辦理，不過不願開出復工時間表。他對承購戶喊話「我知道你們都很心急，但不會在安全評估還沒做完之前，就給出時間點、結果。」但他承諾會要求豐邑盡快。

豐采520復工自救會今天上午拜會新竹縣府工務處，要求工務處在安全許可下放行復工，同時要求工務處應給出復工時間表，希望縣府工務處能正視承購戶的權益，不應再限制豐邑停工，造成大樓施工停擺、交屋遙遙無期。

戴志君提到，豐邑已經同意專案小組審查搶險總結報告提出的4點決議，第一點是豐邑繳交1億元擔保金作為建案釀成天坑鄰損的修繕及預備款，將在9月底撥交給縣府擔保；其二是因豐采520鋼梁扭曲，雖已全面更新，但仍會對整棟大樓結構由台北市結構技師公會做安全鑑定；第三是由第三方技師再次於建案周邊道路實施透地雷達檢測；第四為建案周邊設監測系統，並由第三方單位確認數據。

豐采520復工自救會目前已集結200多戶承購戶連署要求復工，並喊話縣府「購屋權益不容被忽視」，表達他們這些承購戶「才是真正的受災戶」，要求新竹縣府及豐邑建設應在安全許可下，盡快復工並交屋給承購戶。

承購戶提到「相信自己所投資或所住的房屋，它是竹北最正中心的地標」，寧願不要賺建商提供的15%賠償作解約，也要堅持要豐邑如期完工交屋，並強調「豐采520已經在搶險計畫時加裝4邊條柱，非常的穩固，經過多方檢測單位都是OK」。

對此豐邑也回應，今天上午自救會前往新竹縣府工務處是住戶自發性的陳情活動，豐邑日前已委託2家第三方專業技師單位鑑定，結果確認建案本體與周邊道路安全無疑，因此日前已擬函送件縣府申請復工，降低未完工的風險，豐邑也同步期盼可以盡快復工。