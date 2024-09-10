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空拍可愛版「大甲媽作醮」 苑裡稻田彩繪首次使用再生稻

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
農會今年二期稻作「大甲媽作醮」空拍展現全景樣貌首度曝光，歡迎民眾前往觀賞。圖／苑裡鎮農會提供
農會今年二期稻作「大甲媽作醮」空拍展現全景樣貌首度曝光，歡迎民眾前往觀賞。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣苑裡鎮稻作面積與產量全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，而苑裡鎮農會研發的稻田彩繪技術，輻射全台，更是苑裡山腳地區的觀光亮點，今年二期稻作「大甲媽作醮」及可愛貓、狗等圖樣，農會首次使用再生稻，加快生長速度，農會空拍展現全景樣貌也首度曝光，歡迎民眾前往觀賞。

今年一期作的稻田彩繪，苑裡鎮農會以海線普遍的媽祖信仰發想，以「天后駕稻」為主題，舉辦媽祖遶庄祈福民俗系列活動，熱鬧精彩，也博得地方與遊客好評。而剛登場的二期作稻田彩繪，首度使用一期稻留下的再生稻，彩繪出「大甲媽作醮」生動圖樣，以及可愛貓、狗等圖騰。

苑裡鎮農會表示，年底台中市大甲鎮瀾宮做醮系列活動將登場，苑裡緊鄰大甲，兩地民眾互動、往來頻繁，因此使用今年第一期稻田彩繪所留下的再生稻，「留稻頭」持續彩繪媽祖婆圖樣，讓媽祖婆Q版圖騰風華再現，另方面也為農民祈福豐收。

另一側愛情果園前方的稻田彩繪，則考量現代不少民眾飼養寵物習慣，其中以貓、狗居多，二期的稻作彩繪圖樣以貓狗為題材，從觀景台眺望時，可愛模樣隨著稻浪顯得更生動。

另一側愛情果園前方的稻田彩繪，以貓狗為題材，從觀景台眺望時，可愛模樣隨著稻浪顯得更生動。記者吳傑沐／攝影
另一側愛情果園前方的稻田彩繪，以貓狗為題材，從觀景台眺望時，可愛模樣隨著稻浪顯得更生動。記者吳傑沐／攝影
農會今年二期稻作「大甲媽作醮」首次使用再生稻，歡迎民眾前往觀賞。記者吳傑沐／攝影
農會今年二期稻作「大甲媽作醮」首次使用再生稻，歡迎民眾前往觀賞。記者吳傑沐／攝影

媽祖 彩繪 農會

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