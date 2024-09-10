空拍可愛版「大甲媽作醮」 苑裡稻田彩繪首次使用再生稻

苗栗縣苑裡鎮稻作面積與產量全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱，而苑裡鎮農會研發的稻田彩繪技術，輻射全台，更是苑裡山腳地區的觀光亮點，今年二期稻作「大甲媽作醮」及可愛貓、狗等圖樣，農會首次使用再生稻，加快生長速度，農會空拍展現全景樣貌也首度曝光，歡迎民眾前往觀賞。

今年一期作的稻田彩繪，苑裡鎮農會以海線普遍的媽祖信仰發想，以「天后駕稻」為主題，舉辦媽祖遶庄祈福民俗系列活動，熱鬧精彩，也博得地方與遊客好評。而剛登場的二期作稻田彩繪，首度使用一期稻留下的再生稻，彩繪出「大甲媽作醮」生動圖樣，以及可愛貓、狗等圖騰。

苑裡鎮農會表示，年底台中市大甲鎮瀾宮做醮系列活動將登場，苑裡緊鄰大甲，兩地民眾互動、往來頻繁，因此使用今年第一期稻田彩繪所留下的再生稻，「留稻頭」持續彩繪媽祖婆圖樣，讓媽祖婆Q版圖騰風華再現，另方面也為農民祈福豐收。