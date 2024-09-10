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竹北市設置鳥巢鞦韆 盼打造遊戲平權環境

中央社／ 新竹縣10日電

竹北市公所今天說，在「長橋公園」融入方便身障孩童使用的鳥巢鞦韆，讓照顧者可將孩子平放於鞦韆上或抱著共同乘坐，感受鞦韆搖擺樂趣，共享遊戲，盼實現遊戲平權精神。

新竹縣竹北市公所發布新聞稿指出，公所投入新台幣363萬元打造長橋公園，遊具結合多樣化遊戲設施，讓孩子能盡情遊玩。

市長鄭朝方告訴中央社記者，所設置的遊具包含攀爬竿、攀岩板和爬架，能鍛鍊孩子的體能與協調能力，並透過這些互動遊具激發孩子的冒險精神。

他說，特別的是在公園設置鳥巢鞦韆，讓身心障礙孩子能方便遊玩與使用，如鳥巢鞦韆可讓照顧者抱孩子平放在鞦韆上，或抱在身上感受擺盪搖晃的樂趣。

鄭朝方說，長橋公園的設計強調共融性，提供2至12歲孩童使用，並照顧特殊孩童的需求，盼實現遊戲平權精神。

新竹 身障 鄭朝方

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