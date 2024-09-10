竹客苗栗12線公車 亦捷科際全面接手

新竹客運因營運環境變遷，不堪長年虧損，昨公告本月16日退出苗栗縣12條公車路線行駛，地方不捨，有民代號召15日最後一天一起搭車留念，竹客全面退出苗栗大眾運輸系統，將由亦捷科際公司接手，路線、站點和票價不變，但時間將有所微調。

47歲銅鑼鄉民代表徐裕逢就讀國立苗栗高商時期，搭竹客通勤上學，他表示，竹客是早年是許多民眾的主要交通工具，除了通勤通學，也有農民挑擔搭車到市區賣菜，不少三、四、五、六年級生的難忘回憶。雖然路線有新業者接手，但「新竹客運」對地方民眾來說是充滿情懷的招牌。

竹客15日苗栗縣路線熄燈，徐裕逢號召民眾當天一起搭竹客「5658」公車，上午約8點50分在銅鑼火車站坐到新雞隆，沿途到三聖宮參拜，興隆國小巡禮看千年老樟樹，回程再到銅鑼市區吃美食。

新竹客運雖全面退出苗栗大眾運輸服務，但不影響民眾權益，12條路線將由亦捷科際公司接手營運，亦捷科際無縫接軌後，路線、站場及票價不會改變，時間則有所微調。