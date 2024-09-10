快訊

直播／蘋果發表會來了！ iPhone 16亮點在哪裡 小編文字聊天室來討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹客苗栗12線公車 亦捷科際全面接手

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

新竹客運因營運環境變遷，不堪長年虧損，昨公告本月16日退出苗栗縣12條公車路線行駛，地方不捨，有民代號召15日最後一天一起搭車留念，竹客全面退出苗栗大眾運輸系統，將由亦捷科際公司接手，路線、站點和票價不變，但時間將有所微調。

47歲銅鑼鄉民代表徐裕逢就讀國立苗栗高商時期，搭竹客通勤上學，他表示，竹客是早年是許多民眾的主要交通工具，除了通勤通學，也有農民挑擔搭車到市區賣菜，不少三、四、五、六年級生的難忘回憶。雖然路線有新業者接手，但「新竹客運」對地方民眾來說是充滿情懷的招牌。

竹客15日苗栗縣路線熄燈，徐裕逢號召民眾當天一起搭竹客「5658」公車，上午約8點50分在銅鑼火車站坐到新雞隆，沿途到三聖宮參拜，興隆國小巡禮看千年老樟樹，回程再到銅鑼市區吃美食。

新竹客運雖全面退出苗栗大眾運輸服務，但不影響民眾權益，12條路線將由亦捷科際公司接手營運，亦捷科際無縫接軌後，路線、站場及票價不會改變，時間則有所微調。

大眾運輸 新竹 票價

延伸閱讀

銅鑼人的回憶！不捨新竹客運退出苗栗 地方發起「最後一天」搭車留念

苗栗竹南光復路地下道無人行道 改機慢車道試辦3個月

亦捷科際接手苗栗12條公車路線 竹客空出偏鄉交通紓解！

苗栗沒有醫學中心 衛生局喊話：七成醫來自醫學中心 鄉親要有信心

相關新聞

桃園9月定點臨托據點增至39處 增幅、總數全國第一

桃園市出生率居六都之冠，定點臨時托育服務需求倍增，市府去年10月開辦定點臨托服務，在即將滿1年之際，9月起再增加11處提...

竹客苗栗12線公車 亦捷科際全面接手

新竹客運因營運環境變遷，不堪長年虧損，昨公告本月16日退出苗栗縣12條公車路線行駛，地方不捨，有民代號召15日最後一天一...

桃警打詐破獲150團不法所得逾10億 阻詐女子保住541萬

國內詐騙案猖獗，網路假投資平台廣告吸引投資人誤信假投資被騙，甚至傾家蕩產，危害社會鉅大，最近一波全國執行全國同步打擊詐欺...

水溝邊暫掛纜線逐年增恐影響排水 桃市遭審計處點名檢討

桃園2016年訂定「道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法」，但遭審計處點名暫掛管線不減反增，去年又比前年多近123公里，...

全中運in竹縣宣傳片 獲今年美國「繆思創意獎」2項金獎

2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動...

桃園「食享冰箱」將增至70處 市府訂管理辦法強化食安

桃園市從2022年推廣各里設置「食享冰箱」，至今已有49個據點，預計9月底服務據點將擴增至70處。為避免即期品有食安風險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。