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桃園9月定點臨托據點增至39處 增幅、總數全國第一

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市定點臨時托育服務需求倍增，市府增加定點臨托據點，全市將達39處，增幅與總數成全國第一。圖／桃園市婦幼局提供
桃園市定點臨時托育服務需求倍增，市府增加定點臨托據點，全市將達39處，增幅與總數成全國第一。圖／桃園市婦幼局提供

桃園市出生率居六都之冠，定點臨時托育服務需求倍增，市府去年10月開辦定點臨托服務，在即將滿1年之際，9月起再增加11處提供定點臨托服務，今年至今已新增35處，全桃園市臨托處達39處，無論是增幅與總數都是全國第一。

市長張善政表示，為支持家庭育兒，桃園市定點臨托服務提供完善幼兒安全環境，且針對不同年齡層幼兒提供適齡適性教玩具。去年10月開始在4處居家托育服務中心提供定點臨托服務，今年3月起跨域結合23處親子館及龍潭親子坊共同提供服務。

為擴大服務量能，9月再納入桃園市婦女培力中心、新住民文化會館、北區婦女中心、蘆竹婦幼館及桃園、中路、八德、楊梅、蘆竹、龍潭、大溪家庭服務中心等11處據點，總計共39處臨托據點，提供市民便利的臨時托育服務。

婦幼局指出，原本桃園只有4處臨托，婦幼局成立後，今年至今已新增35處，讓全市臨托處達39處，無論是增幅與總數，都是全國第一。

婦幼局長杜慈容表示，39處據點可提供滿6個月至未滿6歲兒童臨托服務，時間為周一至周五上午9點至下午4點，有需求的家長須提前2天前向桃園市居托服務中心預約，中心會協助媒合托育人員及鄰近的據點，並於前1天通知家長媒合結果，每次托育至少2小時、臨托費用每小時200元。

杜慈容表示，截至今年8月，桃園市居托人員有逾2460位，由於定點臨托服務偏向居家式而非機構式照顧，依居家式托育服務提供者登記及管理辦法，每個據點、每位托育人員同時間最多只能收托4位兒童，其中，未滿2歲者限2人，以符合低密度、高照顧的原則。

張善政 托育 桃園 育兒 親子

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