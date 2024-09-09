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桃警打詐破獲150團不法所得逾10億 阻詐女子保住541萬

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警察局這波全國同步打詐行動，查獲詐欺集團不法所得逾10億。本報資料照。
桃園市警察局這波全國同步打詐行動，查獲詐欺集團不法所得逾10億。本報資料照。

國內詐騙案猖獗，網路假投資平台廣告吸引投資人誤信假投資被騙，甚至傾家蕩產，危害社會鉅大，最近一波全國執行全國同步打擊詐欺專案行動，桃園市警局長吳坤旭督軍逐日檢討，今天初步統計桃園這波打詐行動查獲150 團大小詐欺集團，查獲詐欺集團不法所得初估逾10億元，查緝不法分子數百人到案，保住許多民眾財產所得。

打擊詐騙集團為賴清德總統上任治安重點，根據警政署統計，去年打詐偵破詐欺集團1895件，較2022年增加16%，查扣不法利得39億多元，較前一年增加77%，今年迄今，全國偵破詐欺集團1146件，查扣不法利得68億多元，更超過去年，最新一波全國打詐行動從8月26日至9月6日，六都打詐績效競爭激烈。

吳坤旭重視打詐親自督軍下，在這波全國打詐行動期間，他利用中午便當會，集合桃園市警局10個分局及刑大逐日檢討打詐行動績效，同時要求警方隨時配合金融機構機警阻詐，守護民眾財產，在嚴格打詐操作，破獲詐欺集團150多團及數百不法成員，查到不法利得初估10多億元，成效不錯。

其中警方同步展開阻詐行動，中壢一名曾姓女子接到網路Line軟體邀請加入虛擬貨幣投資平台，誤信投資虛擬貨幣獲暴利，曾女不疑有他，前往中壢一家國泰世華銀行分行匯款541萬元，幸行員機警通報警方，聯合阻詐，為曾女成功保住541萬元積蓄。中壢警方也在這波行動成功攔阻111件，幫助民眾阻詐總金額高達8200多萬元。

吳坤旭表示，詐欺案是所有治安的重中之重，打擊詐欺提升民眾共識，更是市警局重點，這波全國打詐行動，市警局與刑事局合作，作為執行查緝詐欺集團、追查不法所得「練兵」，未來擴大打擊詐欺不法集團和追緝不法所得行動，配合平時阻詐作為，守護治安及民眾財產所得。

桃園市警局這波全國同步打詐行動，配合阻詐勸服民眾（見圖），中壢阻詐攔下金額8200多萬。圖／警方提供
桃園市警局這波全國同步打詐行動，配合阻詐勸服民眾（見圖），中壢阻詐攔下金額8200多萬。圖／警方提供

打詐 桃園 虛擬貨幣 詐欺 財產

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