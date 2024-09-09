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水溝邊暫掛纜線逐年增恐影響排水 桃市遭審計處點名檢討

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園道路側溝及雨水下水道暫掛纜線不減反增，遭審計處點名檢討，地方也抱怨管線眾多恐影響排水。圖為蘆竹區忠孝西路側溝。圖／議員錢龍提供
桃園道路側溝及雨水下水道暫掛纜線不減反增，遭審計處點名檢討，地方也抱怨管線眾多恐影響排水。圖為蘆竹區忠孝西路側溝。圖／議員錢龍提供

桃園2016年訂定「道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法」，但遭審計處點名暫掛管線不減反增，去年又比前年多近123公里，地方也抱怨管線眾多恐影響排水。水務局表示，增加主因為民生需求增加、共同管溝普及率低，市府已建置雲端智慧管理系統，請各公所每月按時填報辦理進度，並將提高雨水下水道與寬頻及共同管溝共線路段收費，加速纜線遷出雨水下水道。

水溝內附掛纜線容易勾到垃圾或落葉導致淹水，桃市府為管理有線電視、行動電話及網路業者等纜線，2016年制訂辦法，以每月每條每公尺1元的價格，透過申請才能暫掛於道路側溝及雨水下水道。管理辦法也明訂，業者應在共同管溝新設1年內完成遷移，未遷移的纜線，區公所可以逕行拆除。

不過桃園市審計處發現，截至去年底，全市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線總長度已達3248公里，相較2022年的3125公里又增加近123公里。分析各行政區暫掛纜線總長度，以桃園區826萬公里最長，接著依序是蘆竹區381公里、中壢區374公里。

議員錢龍表示，蘆竹區有不少電信及第四台業者將纜線附掛在排水溝裡，如南隆里忠孝西路上短短的水溝裡掛了4條以上，近期雷陣雨過後就一度導致淹水。議員彭俊豪則指，共同管道建置不足、管理事權不統一和納管價格不具競爭力，業者自然對配合政策興趣缺缺。

水務局長劉振宇表示，市府已建置「下水道雲端智慧管理系統」請各公所每月按時填報辦理進度，並將提高雨水下水道與寬頻及共同管溝共線路段收費，若有共同管道處，收費標準會提高到每月每條每公尺1.5元，以加速纜線遷出。

另，審計處指出，桃市包括平鎮區、八德區有許多管線穿越雨水下水道，經列管多年仍未改善完成。劉振宇說，易淹水區穿越下水道管線皆列為優先排除，因道路下方管線複雜，排除管線穿越下水道需整合管線遷移期程及遷移順序，因此會透過下水道雲端智慧管理系統逐一列管，直到遷出雨水下水道為止。

排水溝 桃園 淹水 雨水

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