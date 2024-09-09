快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運in竹縣宣傳片 獲今年美國「繆思創意獎」2項金獎

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲得國際獎項。圖／新竹縣政府提供
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲得國際獎項。圖／新竹縣政府提供

2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲國際獎項。縣長楊文科參與宣傳片拍攝，他感謝國際大獎肯定，讓世界看見竹縣選手的拚勁與活力，縣運會今天起登場，請鄉親一起為參賽選手加油。

楊文科表示，全中運去年在新竹縣舉辦，各單位均卯足全力籌備，提供最好的場地與最友善的服務，展現新竹縣的軟、硬實力與堅強意志。全中運第一座國際獎項成功留在竹縣，縣內豐厚多元的自然與人文獨特性能呈現在國際，讓竹縣的力與美在國際發光，創造雙贏。

教育局長楊郡慈表示，美國國際獎項協會（IAA）主辦的繆思獎，為全球創意設計領域最具權威與影響力的國際獎項之一，獲得殊榮實屬不易。去年全中運in竹縣，以「風起竹縣、贏向未來」為標語口號，期許運動員乘風飛揚，在風中馳騁奔跑、盡力揮灑屬於自己的汗水，以衝過終點線緞帶及馳騁場上的運動員姿態超越極限，放飛夢想。

教育局表示，9月9日至12日縣運會賽事期間，希望藉此勉勵所有選手堅持努力，拚戰到最後一刻，辛苦付出一定有美好成果，期許所有運動員持續在場上發光發熱。

2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」運動影片類、電視廣告類2項金獎，縣長楊文科（前排右一）並參與宣傳片拍攝。圖／新竹縣政府提供
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」運動影片類、電視廣告類2項金獎，縣長楊文科（前排右一）並參與宣傳片拍攝。圖／新竹縣政府提供
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲得國際獎項。圖／新竹縣政府提供
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲得國際獎項。圖／新竹縣政府提供

全中運 教育局 新竹 楊文科 運動

延伸閱讀

竹縣與大新竹5校簽署備忘錄 共同推動地方創生新模式

亮系衣物隨身配！竹縣長楊文科戴小黃帽宣導通學安全

處理食物中毒「慢半拍」？ 楊文科：應立即公布訊息

竹竹苗考區會考 楊文科支持五級分積點制搭偏鄉配套

相關新聞

晴空匯火警百天住戶回不了家 破億重建費豐邑願代墊明年3月可返家

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾在LINE社群指出，聽說晴空匯整理要2億，由豐邑代...

全中運in竹縣宣傳片 獲今年美國「繆思創意獎」2項金獎

2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動...

桃園「食享冰箱」將增至70處 市府訂管理辦法強化食安

桃園市從2022年推廣各里設置「食享冰箱」，至今已有49個據點，預計9月底服務據點將擴增至70處。為避免即期品有食安風險...

桃園擴大肺癌篩檢 納入3電廠及1焚化爐周邊居民

桃園市推出免費肺癌篩檢，市府衛生局今天宣布，即日起增列中壢區欣榮焚化廠、龜山區國光電廠、蘆竹區南亞塑膠公司錦興電廠及觀音...

銅鑼人的回憶！不捨新竹客運退出苗栗 地方發起「最後一天」搭車留念

新竹客運今年9月15日將退出苗栗縣公車營運熄燈，地方充滿許多的回憶，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起當天搭乘竹客5658來回銅鑼火...

苗栗竹南光復路地下道無人行道 改機慢車道試辦3個月

苗栗縣竹南鎮光復路南、北地下道沒有設置人行道，以致人車爭道險象環生，縣政府、縣警局及竹南鎮公所等相關單位今天會勘，決議修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。