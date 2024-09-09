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全中運in竹縣宣傳片 獲今年美國「繆思創意獎」2項金獎
2023年全中運in竹縣「青春場上見」宣傳影片榮獲今年美國「繆思創意獎」（MUSE Creative Awards）運動影片類、電視廣告類2項金獎，是全中運辦理以來首次獲國際獎項。縣長楊文科參與宣傳片拍攝，他感謝國際大獎肯定，讓世界看見竹縣選手的拚勁與活力，縣運會今天起登場，請鄉親一起為參賽選手加油。
楊文科表示，全中運去年在新竹縣舉辦，各單位均卯足全力籌備，提供最好的場地與最友善的服務，展現新竹縣的軟、硬實力與堅強意志。全中運第一座國際獎項成功留在竹縣，縣內豐厚多元的自然與人文獨特性能呈現在國際，讓竹縣的力與美在國際發光，創造雙贏。
教育局長楊郡慈表示，美國國際獎項協會（IAA）主辦的繆思獎，為全球創意設計領域最具權威與影響力的國際獎項之一，獲得殊榮實屬不易。去年全中運in竹縣，以「風起竹縣、贏向未來」為標語口號，期許運動員乘風飛揚，在風中馳騁奔跑、盡力揮灑屬於自己的汗水，以衝過終點線緞帶及馳騁場上的運動員姿態超越極限，放飛夢想。
教育局表示，9月9日至12日縣運會賽事期間，希望藉此勉勵所有選手堅持努力，拚戰到最後一刻，辛苦付出一定有美好成果，期許所有運動員持續在場上發光發熱。
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