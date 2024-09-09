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桃園「食享冰箱」將增至70處 市府訂管理辦法強化食安

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市現有49處設置「食享冰箱」，市府今天舉辦食安法令教育訓練，吸引多位里長及志工參訓。圖／桃園市民政局提供
桃園市現有49處設置「食享冰箱」，市府今天舉辦食安法令教育訓練，吸引多位里長及志工參訓。圖／桃園市民政局提供

桃園市從2022年推廣各里設置「食享冰箱」，至今已有49個據點，預計9月底服務據點將擴增至70處。為避免即期品有食安風險，民政局表示，未來將協助訂定食享冰箱管理辦法、使用規範，並導入衛生局定期檢核機制，將募集來的物資定期公告，將資源運用公開透明化。

市府2022年起與興毅社會福利慈善事業基金會合作，在各里推廣「食享冰箱」，由興毅捐贈冰箱及媒合補充食材，里長也會自行尋募食材。推動至今已分享超過9萬公斤食物，照顧對象逾13萬人次，截至今年8月底有49個據點，預計9月底將擴增至70處。

先前食安問題備受關注，為兼顧食安，市府民政局、衛生局與桃園市區里組織社會服務協會合作，今天在市府舉辦食享冰箱食安法令教育訓練，針對食安法、食享冰箱檢核、高風險即期物資控管進行說明，吸引70位食享冰箱會員里長及志工共180人參訓。

民政局長劉思遠表示，此次食安課程分為「現行食安法對食享冰箱的規範」、「高風險的即期物資」及「填寫食享冰箱檢核表及上傳平台」3大區塊；為確保物資運送及存放流程符合食安法規範，未來也將協助桃園市區里組織社會服務協會訂定管理辦法、使用規範，讓里長、志工了解如何正確把關惜食物資。 

桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應說，投入食享冰箱的里長都想做好事，但就怕好心辦壞事，食安問題大家都很關心，課程清楚介紹什麼食物能收、什麼食物不能收，像是即期牛奶、包餡麵包、靠冷鏈的食品都屬於高風險，有清楚的SOP里長做事也比較安心。

桃園市現有49處設置「食享冰箱」，為避免即期品有食安風險，民政局表示將協助訂定食享冰箱管理辦法、使用規範。圖／桃園市民政局提供
桃園市現有49處設置「食享冰箱」，為避免即期品有食安風險，民政局表示將協助訂定食享冰箱管理辦法、使用規範。圖／桃園市民政局提供

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