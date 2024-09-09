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桃園擴大肺癌篩檢 納入3電廠及1焚化爐周邊居民

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局今天宣布，免費肺癌篩檢即日起增列中壢區欣榮焚化廠、龜山區國光電廠、蘆竹區南亞塑膠公司錦興電廠及觀音區台電大潭電廠等4廠區周邊40歲以上且設籍桃園10年以上者為補助對象。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局今天宣布，免費肺癌篩檢即日起增列中壢區欣榮焚化廠、龜山區國光電廠、蘆竹區南亞塑膠公司錦興電廠及觀音區台電大潭電廠等4廠區周邊40歲以上且設籍桃園10年以上者為補助對象。圖／桃園市衛生局提供

桃園市推出免費肺癌篩檢，市府衛生局今天宣布，即日起增列中壢區欣榮焚化廠、龜山區國光電廠、蘆竹區南亞塑膠公司錦興電廠及觀音區台電大潭電廠等4廠區周邊40歲以上且設籍桃園10年以上者為補助對象，呼籲符合資格者踴躍受檢。

衛生局表示，桃園市率全國之先自去年3月1日起，與17家醫院合作針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大類高風險因子的民眾，提供免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，截至今年8月31日共有3萬3592人完成篩檢，並找出136案確診肺癌，其中123案為早期（第0期和1期肺癌）。

衛生局表示，即日起再擴增補助對象，優先針對3電廠及1焚化爐周邊，以氣流擴散模式外推下風處1公里受影響行政區里鄰別，包含中壢區（內定里1-4、15、17-23鄰/文化里1-6、14、22、25、28-29鄰）、龜山區（南上里1-8鄰/楓樹里9-12、16鄰/大崗里7-14、17鄰）、蘆竹區（長興里4、7-18鄰/錦中里1-6鄰/內厝里1-6、14鄰/瓦窯里7-9鄰/錦興里20鄰/中福里15鄰）及觀音區（大潭里1、6-7、9、16-17鄰）等40歲以上且設籍該里鄰地址10年以上久居市民提供肺癌篩檢，凡符合資格者即可至肺癌篩檢預約平台申請預約。

衛生局表示，桃園市擴大肺癌篩檢增列受檢範圍，以確保更多市民能夠受益，進而提高早期偵測和治療的機會，期盼桃園在推動工業發展進程中，也能守護市民健康。

桃園 確診 肺癌 衛生局

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