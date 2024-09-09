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銅鑼人的回憶！不捨新竹客運退出苗栗 地方發起「最後一天」搭車留念
新竹客運今年9月15日將退出苗栗縣公車營運熄燈，地方充滿許多的回憶，銅鑼鄉民代表徐裕逢發起當天搭乘竹客5658來回銅鑼火車站、新雞隆，留下最後的紀念。
竹客今天公告苗栗縣公路客運班車路線營運至9月15日，亦捷科際將接手全部12條路線，徐裕逢今天發起「一起來坐新竹客運巴士留念」，搭乘當天竹客5658苗栗─新雞隆（經銅鑼）公車，上午8點半苗栗總站發車，約8點50分銅鑼火車站上車，坐到老雞隆到三聖宮參拜，看興隆國小千年老樟樹，回程銅鑼市區吃小吃。
47歲的徐裕逢說，竹客在早期是交通主要工具，他就讀國立苗栗高商時期，搭竹客通勤，上學時常看到農民挑著菜到苗栗市區販售，此外，竹客也是許多銅鑼人上班、就醫等共同回憶，陪伴很多人的歲月，因此邀請9月15號行駛最後一天，一起來搭巴士紀念一下。
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