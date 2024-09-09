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桃市首辦中秋千人烤肉 2000塊以內吃喝玩樂全包

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中秋節中壢SOGO商圈萬人封街烤肉成當地傳統，今年照往例舉辦。本報資料照
中秋節中壢SOGO商圈萬人封街烤肉成當地傳統，今年照往例舉辦。本報資料照

今年中秋節將至，桃園市中壢SOGO商圈富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」循往例舉辦，市政府今年更在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月活動，SOGO商圈萬人烤肉去年每組費用1250元，新都心生活文化協會預計今年差不多，中原文創園區烤肉套組（5人份）每組1999元，可供桃園人中秋節新的烤肉賞月去處。

中壢SOGO商圈周邊鄰近18個社區，每年中秋節（疫情期間停辦）都在SOGO、區公所、青年局周邊的中壢六和路、九和六街等路段封閉街道，舉行萬人烤肉活動相當熱鬧，今年邁入第22年，主辦的桃園市新都心生活文化協會今天表示，今年照常舉辦封街烤肉，跟以往一樣，17日中秋節上午7時30分舉行健走活動，傍晚是大家期待的烤肉大會。

桃園市文化基金會表示，中原文創園區堪年開園後，今年將在14日（周六）中秋節前，首度舉辦「Cheers! 中秋烤肉派對」活動，在中壢中華路旁園區的舊營舍「親愛精誠」照壁前空地舉辦，邀請民眾千人一起賞月烤肉，烤肉食材組（5人份）1999元，包括食材用具通通幫你準備好（民眾也可自帶食材烤肉），吃喝玩樂全都包，預計準備200份，至昨天逾100多組完報名，報名至明天截止。

中壢 SOGO商圈的中秋節萬人封街烤肉活動，主辦的桃園市新都心生活文化協會去年烤肉每組收費1250元、該協會補助500元，該協會表示，今年費用，預計與去年差不多，將提供參與居民一起歡慶中秋節。

桃園文化基金會主任劉子嘉表示，首次在中原文創園區舉辦中秋千人烤肉賞月活動，是為拉近中壢鄰里居民凝聚力，提供市民中秋活動新去處，當天調酒派對有10 攤酒商市集供應調酒和啤酒，還有Live表演、510武藝凌光劍演武學院的星際大戰電影光劍演武、及抽獎、卡拉OK歡唱，民眾到場完成打卡，每人送一顆柚子，總共200顆送完為止，邀請市民今年一起到園區輕鬆歡度中秋節慶。

桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。圖／桃園文化基金會提供
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。圖／桃園文化基金會提供
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月，有調酒派對。圖／桃園文化基金會提供
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月，有調酒派對。圖／桃園文化基金會提供
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。記者曾增勳／攝影
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。記者曾增勳／攝影
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。記者曾增勳／攝影
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月。記者曾增勳／攝影
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月，有光劍表演。圖／桃園文化基金會提供
桃園市府14日在中原文創園區首次舉辦「Cheers!中秋烤肉派對」千人烤肉賞月，有光劍表演。圖／桃園文化基金會提供

中壢 中秋節 烤肉

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