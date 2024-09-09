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晴空匯火警百天住戶回不了家 破億重建費豐邑願代墊明年3月可返家

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾在LINE社群指出，聽說晴空匯整理要2億，由豐邑代墊，話題也引發民眾討論。圖／報系資料照
新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾在LINE社群指出，聽說晴空匯整理要2億，由豐邑代墊，話題也引發民眾討論。圖／報系資料照

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾在LINE社群指出，聽說晴空匯整理要2億，由豐邑代墊，話題也引發民眾討論；對此晴空匯主委卓俊吉表示，整體的修復工程金額仍無法評估，但就先行已評估的部分預計會到達1億元，若各方進行順利，預計住戶明年3月可返家；豐邑機構也表示，一直都有和社區同步處理費用。

晴空匯社區大樓火警，據新竹市消防局調查結果顯示，起火處是D棟1樓西側管道間，因為電力配線發生短路導致。這場火警濃煙也造成2名消防員殉職，迄今D棟100多位住戶仍回不了家，晴空匯社區管委會災後也成立清潔、電機消防、保險法律、事務、資訊小組，大家分工來完成災後家園重建。

不過最近有民眾在LINE社群透露，晴空匯災後重建、整理要花費2億元，且由豐邑代墊。由於金額龐大，也引起不少討論。對此晴空匯主委卓俊吉表示，目前對整體的修復工程金額仍無法評估，但就先行已評估的部分預計會到達1億元，目前進度在針對管道間梯間清潔，初估1個月後即會啟動修復工程。

卓俊吉表示，至於費用各方負擔的比例，目前沒有辦法確認，目前管委會仍無法調閱到完整的火調科鑑識報告，但豐邑與管委會的共識、且一直在執行的是持續推動工程進度，如果順利加上各方的協助，預期在明年3月底住戶可以返家居住。

豐邑機構也表示，與各單位確認過後，所需費用還沒確定，但公司一直有在跟社區保持密切聯繫，同步處理費用的部分，希望不要讓各種問題耽誤到住戶回家的時間。

住戶 晴空匯 豐邑

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