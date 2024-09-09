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假日停車收費起手式？ 苗市5個路段10月起再試辦3個月

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所公有路邊停車5個路段500多格停車位，10月起試辦3個月假日停車收費。記者范榮達／攝影
苗栗市公所公有路邊停車5個路段500多格停車位，10月起試辦3個月假日停車收費。記者范榮達／攝影

苗栗市公所公有路邊停車5個路段今年7月試辦假日停車收費，周轉率約5成，與平日相差不大，公所決定今年10月起再試辦3個月，若反應不錯，明年將跟進頭份市、竹南鎮假日停車收費。

苗栗市公所公有路邊停車約1500格，原本假日不收費，公所今年7月試辦中正路在愛國路、為公路間，中山路在為公路、國華路間，府前路在縣府路、忠貞路間，府東路在自治路、府前路間，縣府路在府東路、忠孝路間，共500多格，假日停車收費，發現周轉率平均約5成，和平日大致相同。

市公所分析7月試辦假日停車收費1個月，許多鄉親都認為使用者付費，比過去更好停車了，部分店家也很有感，顯見有停車需求，不過，也有反映當初路邊停車假日不收費，鼓勵假日消費小確幸，且目前市區停車空間不足，舊社區、巷弄住家根本沒有地方停車，休假或返鄉的市民假日一停就是整天，長期是不小負擔。

苗栗市長余文忠說，5個路段10月起再試辦假日停車收費，持續蒐集民意，至於增加的收入，也會依比例到公庫，如果反應不錯，目前頭份、竹南路公有停車，假日都照常收費，苗栗市評估明年會跟進。

苗栗市 頭份

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