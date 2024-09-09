竹市中正路排水溝回堵惡臭擾民 市府編100萬重建完工

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已。為改善排水不良情形，新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%，9月已申報完工，將有效改善排水溝易維護性及順暢性。

市議員劉康彥指出，市區中正路某知名火鍋店整排側溝老舊狹窄，自2022年起就不斷收到民眾和商家陳情，經環保局、區公所、交通處、工務處等跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離，但效果有限，因此他在上屆和這屆議員任內都正式提案，建議市府重建中正路水田街至經國路口側溝。

新竹市代理市長邱臣遠表示，這次改善排水溝沿線路段有麵食、炸物及飲料等店面，於中午及晚上用餐時間民眾絡繹不絕，老舊排水溝較難負荷店家排放的油汙、廢水，因此市府投入市政經費100萬元，改善過去排水溝斷面不足、溝底局部逆坡且不易清理等問題。

新竹市北區區公所表示，工程於今年7月8日開工，施工範圍為中正路250號至中正路264號（經國路與中正路223巷間），改善長度44.2公尺，並於今年9月4日申報完工。中正路為竹市交通要道，因此施工期間公所經常性督促工地進度，嚴格要求廠商於上班時段不得提早進場，並於下班時段前撤離人工機具，做好相關交維警示，維持道路通行順暢。