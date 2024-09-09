快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市中正路排水溝回堵惡臭擾民 市府編100萬重建完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%，9月已申報完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%，9月已申報完工。圖／新竹市政府提供

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭也讓店家和消費民眾苦惱不已。為改善排水不良情形，新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%，9月已申報完工，將有效改善排水溝易維護性及順暢性。

議員劉康彥指出，市區中正路某知名火鍋店整排側溝老舊狹窄，自2022年起就不斷收到民眾和商家陳情，經環保局、區公所、交通處、工務處等跨局處多次會勘，試過高壓沖水車沖吸、徒手清理陳年油塊、竹籤雜物等垃圾，以及輔導店家落實油水分離，但效果有限，因此他在上屆和這屆議員任內都正式提案，建議市府重建中正路水田街至經國路口側溝。

新竹市代理市長邱臣遠表示，這次改善排水溝沿線路段有麵食、炸物及飲料等店面，於中午及晚上用餐時間民眾絡繹不絕，老舊排水溝較難負荷店家排放的油汙、廢水，因此市府投入市政經費100萬元，改善過去排水溝斷面不足、溝底局部逆坡且不易清理等問題。

新竹市北區區公所表示，工程於今年7月8日開工，施工範圍為中正路250號至中正路264號（經國路與中正路223巷間），改善長度44.2公尺，並於今年9月4日申報完工。中正路為竹市交通要道，因此施工期間公所經常性督促工地進度，嚴格要求廠商於上班時段不得提早進場，並於下班時段前撤離人工機具，做好相關交維警示，維持道路通行順暢。

北區區公所補充，此次排水溝改善工程獲當區域店家及住戶肯定。店家說，排水溝加寬、加深後，讓油汙更好清理，水流也十分順暢，環境大幅提升，感謝市府持續對地方基礎設施的改善，為市民創造優質幸福的餐飲店用餐環境。

新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%。圖／新竹市政府提供
新竹市政府編列100萬將原有水溝寬度從30公分加大至50公分，溝深由40公分加深至50到70公分，通水斷面增加80%。圖／新竹市政府提供
新竹市北區區公所表示，工程於今年7月8日開工，施工範圍為中正路250號至中正路264號（經國路與中正路223巷間），改善長度44.2公尺，並於今年9月4日申報完工。圖／新竹市政府提供
新竹市北區區公所表示，工程於今年7月8日開工，施工範圍為中正路250號至中正路264號（經國路與中正路223巷間），改善長度44.2公尺，並於今年9月4日申報完工。圖／新竹市政府提供

排水溝 新竹 議員

延伸閱讀

男子連人帶機車卡進路旁排水溝 苗栗三義死亡車禍

吊車擊墜紅綠燈 桃園蘆竹中正路往大園方向塞爆

板橋中正路「來得福」舊址進駐麥當勞 在地人：終於回來了

民眾過馬路要與車爭道 竹市府風情海岸新闢斜坡道

相關新聞

晴空匯火警百天住戶回不了家 破億重建費豐邑願代墊明年3月可返家

新竹市晴空匯5月26日發生火警，住戶們仍在努力恢復家園，不過最近有民眾在LINE社群指出，聽說晴空匯整理要2億，由豐邑代...

假日停車收費起手式？ 苗市5個路段10月起再試辦3個月

苗栗市公所公有路邊停車5個路段今年7月試辦假日停車收費，周轉率約5成，與平日相差不大，公所決定今年10月起再試辦3個月，...

竹市中正路排水溝回堵惡臭擾民 市府編100萬重建完工

新竹市中正路位於熱鬧繁華的市中心，餐飲商家林立，但因側溝老舊狹窄，下游端不但常積水，嚴重時還會倒流回商家廁所或廚房，惡臭...

憲光二村才開放就受損招標修繕？ 桃園文化局解釋出爐

桃園市憲光二村近日重新開放，巨大的烏龜造景吸睛，預告2024桃園地景藝術節即將登場，但今傳園區建物結構因403地震損壞，...

亦捷科際接手苗栗12條公車路線 竹客空出偏鄉交通紓解！

新竹客運9月16日將停駛苗栗縣內公車行駛，將由亦捷科際公司全面接手12條路線，路線、站場、時間及票價，原則不會重大變化，...

星期評論／道路徵收共業 衝擊土地正義

都市計畫圈地，但畸零地及未徵收道路用地「歷史共業」民瘼，苗栗縣有住戶為此忐忑，也有居民坐困圍城， 他們連進出自家門口都卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。