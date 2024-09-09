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憲光二村才開放就受損招標修繕？ 桃園文化局解釋出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
「憲光二村眷村文化園區」一期修復區的巷道，也是電視劇「光陰的故事」的拍攝地點。本報資料照片
「憲光二村眷村文化園區」一期修復區的巷道，也是電視劇「光陰的故事」的拍攝地點。本報資料照片

桃園市憲光二村近日重新開放，巨大的烏龜造景吸睛，預告2024桃園地景藝術節即將登場，但今傳園區建物結構因403地震損壞，已上網招標緊急保護工程；桃園市文化局澄清，地震受損建物不在近日重新開放範圍內，而開放範圍結構安全無虞，請民眾放心。

憲光二村過去因電視劇「光陰的故事」走紅，2006年登錄為歷史建築，成為國內目前唯一全區保留的憲兵眷村，但建築老舊，4年前啟動修復計畫又遇新冠疫情攪局，重啟期程一延再延，直到上周才開放；重整後的廳舍與巨大的烏龜造景，吸引許多民眾攜家帶眷打卡拍照，回味兒時生活，但今傳園區建物毀損需緊急保護，不少人訝異。

文化局解釋，憲光二村總共有14排建築，需要緊急保護的區域則是第1排到第4排建物，而此次重新開放是第12排到第14排建物和第5排到第8排的廣場，二者互不影響，後者也無安全疑慮。

文化局表示，緊急保護工程是因為憲光二村1到4排建物在403地震中受損嚴重，多處牆壁、天花板有滲漏水情形，若置之不理，放任情況持續惡化，恐對日後修復工作造成重大影響，所以計畫在修復工作進行前，先在建物結構外層搭棚架防雨防水。除了憲光二村，新屋范姜老屋3號也有同樣情況，也在此次緊急保護統包工程的項目內。

文化局指出，緊急保護統包工程總預算約680萬元，其中包含文化部421萬元補助款，期盼發包順利。而憲光二村因水電管線重拉，修舊如舊工法困難複雜，一期工程花費約1.2億元，後續幾期尚須6億元，會持續更中央爭取，若經費到位，預計2031年全區開放。

桃園市憲光二村近日重新開放，巨大烏龜造景吸睛，預告2024桃園地景藝術節即將登場。本報資料照片
桃園市憲光二村近日重新開放，巨大烏龜造景吸睛，預告2024桃園地景藝術節即將登場。本報資料照片

建物 文化局 歷史建築

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