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亦捷科際接手苗栗12條公車路線 竹客空出偏鄉交通紓解！

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
亦捷科際公司全面接手新竹客運在苗栗縣12條路線，竹客貼出公告周知。記者范榮達／攝影
亦捷科際公司全面接手新竹客運在苗栗縣12條路線，竹客貼出公告周知。記者范榮達／攝影

新竹客運9月16日將停駛苗栗縣內公車行駛，將由亦捷科際公司全面接手12條路線，路線、站場、時間及票價，原則不會重大變化，另，苗栗縣府盤點改善偏鄉交通，協同鄉鎮公所2年爭取4000多萬元補助經費，持續建構完善公共運輸系統服務。

竹客苗栗總站今天公告，竹客因營運環境變遷，不堪長期虧損，苗栗縣公路客運班車路線營運至9月15日，16日起由亦捷科際接續行駛，新竹監理所指出，亦捷科際今年7月26日起代駛竹客苗栗縣2條路線，9月16日再接手行駛其他10條路線。

新竹監理所指出，竹客在苗栗縣內共12條路線，亦捷科際無縫接軌行駛，有關的路線、站場及票價不變，時間則有微調，至於苗栗縣內苗栗客運等其他公車業者，則沒有變化， 提供公共運輸服務。

另，苗栗縣政府盤點偏鄉交通，協同鄉鎮市公所持續改善，依「交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫」，泰安鄉申請1197萬元，2輛幸福巴士去年11月開始營運，5輛幸福小黃招標作業中；南庄鄉申請376萬元，3輛幸福巴士去年11月營運；三灣鄉申請133萬元，完成2輛幸福巴士購置，待設備檢測完畢即可上路。

此外，卓蘭鎮申請265萬元，2輛幸福巴士去年11月開始營運；三義鄉申請528萬元，3輛幸福巴士去年11月營運；公館鄉申請1160萬元，1輛幸福巴士今年7月營運，預計再購買2輛，辦理招標購車計畫中；通霄鎮申請557萬元，預計購買3輛，目前辦理招標購車計畫中。

亦捷科際公司全面接手新竹客運在苗栗縣12條路線，竹客貼出公告周知。圖／銅鑼鄉民代表徐裕逢提供
亦捷科際公司全面接手新竹客運在苗栗縣12條路線，竹客貼出公告周知。圖／銅鑼鄉民代表徐裕逢提供

巴士 新竹 苗栗縣

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