桃園舉辦文創二手市集 環保再生家具熱賣86件

桃園市環保局搭配「2024土地公民俗藝術節」，今天在桃園區新永和市場停車場舉辦再生木作文創展售暨舊愛跳蚤市集，除了12個再生文創商品攤位，也規畫40個攤位供民眾二手物交換及販售。環保局表示，此次活動總計售出550件二手商品，販售金額近3萬元，愛心義賣專區費用也有3400元，活動舉辦16年以來，已賣出近5000件再利用產品，為國庫挹注近277萬元。

環保局長陳世偉表示，一年一次的「再生木作文創展售會」都會吸引大批民眾參觀選購，今年桃園區中隊「桃仔園修惜站」與土地公民俗藝術節合作，將回收的學生書桌及廢家具木料製成「百神繞境手請板」80張及利用匾額再製的「二人長椅條」6張，捐贈土地公民俗藝術節遶境活動及展館使用，共同合作宣導資源永續再利用及傳承土地公文化。

今年也推出「愛心義賣專區」，由中隊將廢棄床架作為DIY材料，透過環保志工手作成為「浮游花瓶小夜燈及永生花卡」進行義賣，所得將全數捐入桃園市愛心專戶，幫助需要關懷的朋友。

環保局表示，桃園市為推動廢棄傢俱再利用，藉由「桃仔園修惜站」木匠師傅的巧手，將老舊傢俱以修繕、再造之方式循環使用，有效延長物品生命周期，積極落實資源循環。