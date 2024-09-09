星期評論／道路徵收共業 衝擊土地正義

都市計畫圈地，但畸零地及未徵收道路用地「歷史共業」民瘼，苗栗縣有住戶為此忐忑，也有居民坐困圍城， 他們連進出自家門口都卡卡，衝擊土地正義，解鈴還須繫鈴人，政府不能掩耳盜鈴，應正視逐步解決。

苗栗火車站前為公路是市區重要道路，但嘉盛橋至國華路口約135公尺北邊的27戶人家，今年初突然發現門前卡了約2.5公尺的私有住宅區及行水區。不少住了30多年的住戶錯愕、忐忑不安，住家門前卡了別人的私有地，心中大石頭難以放下。

為公路這筆天外飛來的畸零地，縣政府、市公所人員都匪夷所思，形容是歷史共業，推測最可能就是早年地籍圖、都市計畫樁位，因測量的技術、系統等差異，造成與現況的謬誤。

無獨有偶的是苗栗縣公館鄉榮南街、華南街都市計畫8公尺道路未徵收開闢的歷史共業，相關地主在方圓約50公尺，3個地方或設置路障，或是挖除部分路面，以致居民坐困圍城，長期進出卡卡。

為公路的歷史共業，因最近縣府施工建置人行道的問題浮現，但私人住宅區、行水區，公部門徵收師出無名，決定跳過暫時不施作；榮南街、華南街的歷史共業，公館鄉公所爭取國土管理署列入生活圈道路交通系統建設計畫，總經費1億多元，預計明年動工改善。

土地是私有財產，尤其是越來越有價值，類似的歷史共業，不僅苗栗縣獨有，但如果政府圈地限制土地的開發，又完全不作為，甚至舉既成道路大旗，供公眾通行，衝擊地主的權益，民瘼糾紛及爭議勢必層出而不窮。

公部門應該正視，可就輕重緩急，或是公共工程所到之處，例如為公路的問題，趁著人行道工程，依現況辦理都市計畫變更成道路，再依法徵收，榮南街、華南街部分，鄉公所就評估列為危險瓶頸道路開闢，逐步去解決。若總視而不見，有如掩耳盜鈴，土地正義難以實現。