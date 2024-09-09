聽新聞
test
0:00 / 0:00

星期評論／道路徵收共業 衝擊土地正義

聯合報／ 本報記者范榮達

都市計畫圈地，但畸零地及未徵收道路用地「歷史共業」民瘼，苗栗縣有住戶為此忐忑，也有居民坐困圍城， 他們連進出自家門口都卡卡，衝擊土地正義，解鈴還須繫鈴人，政府不能掩耳盜鈴，應正視逐步解決。

苗栗火車站前為公路是市區重要道路，但嘉盛橋至國華路口約135公尺北邊的27戶人家，今年初突然發現門前卡了約2.5公尺的私有住宅區及行水區。不少住了30多年的住戶錯愕、忐忑不安，住家門前卡了別人的私有地，心中大石頭難以放下。

為公路這筆天外飛來的畸零地，縣政府、市公所人員都匪夷所思，形容是歷史共業，推測最可能就是早年地籍圖、都市計畫樁位，因測量的技術、系統等差異，造成與現況的謬誤。

無獨有偶的是苗栗縣公館鄉榮南街、華南街都市計畫8公尺道路未徵收開闢的歷史共業，相關地主在方圓約50公尺，3個地方或設置路障，或是挖除部分路面，以致居民坐困圍城，長期進出卡卡。

為公路的歷史共業，因最近縣府施工建置人行道的問題浮現，但私人住宅區、行水區，公部門徵收師出無名，決定跳過暫時不施作；榮南街、華南街的歷史共業，公館鄉公所爭取國土管理署列入生活圈道路交通系統建設計畫，總經費1億多元，預計明年動工改善。

土地是私有財產，尤其是越來越有價值，類似的歷史共業，不僅苗栗縣獨有，但如果政府圈地限制土地的開發，又完全不作為，甚至舉既成道路大旗，供公眾通行，衝擊地主的權益，民瘼糾紛及爭議勢必層出而不窮。

公部門應該正視，可就輕重緩急，或是公共工程所到之處，例如為公路的問題，趁著人行道工程，依現況辦理都市計畫變更成道路，再依法徵收，榮南街、華南街部分，鄉公所就評估列為危險瓶頸道路開闢，逐步去解決。若總視而不見，有如掩耳盜鈴，土地正義難以實現。

人行道 苗栗縣 都市計畫

延伸閱讀

京華城弊案藍營態度矛盾 鍾小平：現應考慮「藍黃合」

頭份智慧停車柱10月起試運行 苗市假日收費再延3個月

影／民眾黨主席柯文哲遭收押禁見 張善政說這6字

苗栗鬼門關特有民俗...苑裡夜市湧人潮 銅鑼五福廟搶供品

相關新聞

桃園垃圾轉運站退場 擬設倉儲式

桃園市龜山區大埔垃圾轉運站飄散臭味，引起民怨反彈，桃市府近期規畫在華亞科技園區另設倉儲式轉運站，盼密閉運作改善異味外散，...

星期評論／道路徵收共業 衝擊土地正義

都市計畫圈地，但畸零地及未徵收道路用地「歷史共業」民瘼，苗栗縣有住戶為此忐忑，也有居民坐困圍城， 他們連進出自家門口都卡...

桃園舉辦文創二手市集 環保再生家具熱賣86件

桃園市環保局搭配「2024土地公民俗藝術節」，今天在桃園區新永和市場停車場舉辦再生木作文創展售暨舊愛跳蚤市集，除了12個...

桃園大埔轉運站退場 市府另覓新址引質疑…環保局回應了

位於桃園市龜山區的大埔垃圾轉運站，因髒臭衝擊居民生活環境，長年引發地方批評。市府近期規畫另覓新址，在華亞科技園區設置倉儲...

桃園台4線大溪20路口改採「這種路燈」 一年事故明顯下降

桃園市政府養工處為降低夜間路口肇事事件，改採人體眼球適應的雙色溫路燈設置，去年下半年選擇台4線大溪介壽路（僑愛一街）至員...

中秋來臨桃市各公園禁烤肉 市府：全市公園只有這裡才可以

中秋佳節即將到來，為避免民眾烤肉導致空氣汙染，桃園市環保局今年特別推薦環保賞月，目前桃園市有36處空氣品質淨化區、120...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。