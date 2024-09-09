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桃園垃圾轉運站退場 擬設倉儲式

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園大埔垃圾轉運站（圖）長年遭地方批評臭味四溢，市府近期規畫另覓新址，在華亞科技園區設置倉儲式轉運站。圖／桃園市環保局提供
桃園大埔垃圾轉運站（圖）長年遭地方批評臭味四溢，市府近期規畫另覓新址，在華亞科技園區設置倉儲式轉運站。圖／桃園市環保局提供

桃園市龜山區大埔垃圾轉運站飄散臭味，引起民怨反彈，桃市府近期規畫在華亞科技園區另設倉儲式轉運站，盼密閉運作改善異味外散，又遭民代質疑「換湯不換藥」。環保局昨回應，經評估設置垃圾轉運站仍有必要性，後續除設置完善汙染防治設施，也會增加清運人車，提升轉運效率。

大埔垃圾轉運站鄰近機捷A7國立體育大學站，因新建案、移入居民多，衍生臭味多次遭到批評，民代也質疑轉運站沒有完整的汙水處理設施，汙水直接排放野溪，恐威脅龜山人健康。

議員要求下，市長張善政今年5月承諾，大埔轉運站將以年底退場為目標。環保局近期規畫具體措施，預計在華亞科技園區設置倉儲式轉運站，採負壓密閉運作，今年11月發包、明年3月完工。

不過此方案引發議員陳雅倫質疑，認為該站未來在華亞一路上，反而更靠近人口密集區，導致周邊文化里、大華里、舊路里、樂善里、文青里反彈；且新設轉運站所費不貲，短期內不會拆除，「這樣龜山還要忍受環境負擔幾年？」

議員李宗豪表示，遷址及設備優化是轉運站退場前的短期改善計畫，環保局應上網公告每日進出垃圾量、落實當日轉運，並提出計畫，具體說明轉運站退場需要增加多少垃圾車量和清潔隊員人力。

環保局回應，經評估龜山區如不設置轉運站，民眾等候垃圾車時間平均將延後約50分鐘，夜間17條清運路線會有半數路線收運結束時間超過晚上9點45分，勢必將嚴重影響居民生活，轉運站仍有存在必要。

環保局長陳世偉表示，未來轉運站除自露天式改為倉儲密閉轉運模式，設置完善汙染防治設施，也將增加清潔隊員及清運車輛；新設置的轉運站預估經費為3000萬元，環保局已經向環境部爭取經費補助，並持續聽取當地民代的意見，納入政策評估。

大埔 環保局長 議員

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