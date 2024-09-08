桃園台4線大溪20路口改採「這種路燈」 一年事故明顯下降

桃園市政府養工處為降低夜間路口肇事事件，改採人體眼球適應的雙色溫路燈設置，去年下半年選擇台4線大溪介壽路（僑愛一街）至員林路段的20個路口，完成雙色溫路燈設置試辦迄今，養工處今天表示，雙色路燈換裝前夜間事故發生10路口共19件，一年後事故發生8路口15件，肇事率下降。

市府養工處長劉軍希表示，市府為創造夜間道路更安全環境，根據全國路口黃光設置發現，黃光對霧的穿透性更好，對人體眼球的適應性更能接受，因此由做工人團隊去年在台4線大溪介壽路主線，僑愛一街至員林路的20個路口，採取路段黃光、路口白光設置，建置雙色溫路燈，增加駕駛人進入路口的可視距離，產生保護行人效果。

養工處統計，大溪介壽路台4線主線路段，從僑愛一街72巷至員木路段，總計20個路口，路燈換裝前，夜間總事故發生19件，發生路口肇事案件分布在10個路口，以車對車碰撞發生18件、撞人事故1件；至今年7月換裝1年後，夜間肇事案路口降為8個、總件數降至15件，無人受傷，全是車對車碰撞，肇事明顯下降。

尤其介壽路與公園路口只有1件車對車事故，該路口受限消防隊出入動線，影響公園路西轉北或介壽路南轉西的夜間視距，該處將與交通局改善標誌標線號誌改善，另介壽路與介壽路555巷口，因介壽路555巷口為支線道，為桃56道路終點，可銜接大溪瑞仁路到大溪老街的替代道路，平常車流很大，亦將視交通局標誌標線號誌改善。

劉軍希表示，試辦台4線大溪介壽路的僑愛一街至員林路段，去年一年20個路口發生車撞人的案件，直接降為0件，成效良好，足以驗證路段黃光、路口白光的雙色溫路燈建置方式，確實可增加駕駛人進入路口的可視距離，肇事明顯下降，績效明顯看出，未來將擴大至其他路口保護行人安全。