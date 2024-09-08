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中秋來臨桃市公園禁烤肉 市府：列空品淨化區公園才可野炊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中秋佳節即將到來，桃園市環保局推薦民眾可前往空品淨化區賞月無煙野餐。圖／桃園市環保局提供
中秋佳節即將到來，桃園市環保局推薦民眾可前往空品淨化區賞月無煙野餐。圖／桃園市環保局提供

中秋佳節即將到來，為避免民眾烤肉導致空氣汙染，桃園市環保局今年特別推薦環保賞月，目前桃園市有36處空氣品質淨化區、120處準空氣品質淨化區，有不少是賞月好去處，歡迎民眾到場賞月野餐。市府也提醒全市一般公園今年維持不開放烤肉，否則可處500元以上5000元以上罰鍰。

環保局表示，以往中秋節民眾多會進行烤肉活動、施放煙火及燃燒紙錢，這些燃燒行為不僅會產生一氧化碳（CO）、懸浮微粒（PM）、多環芳香烴（PAHs）等對人體有害的物質，也易造成空氣中煙霧瀰漫及增加火災發生的機率。

環保局表示，桃園市現有36個空品淨化區、120準空品淨化區，其中不乏環境優美、適合賞月的好去處，包括虎頭山環保公園、龍岡森林環保公園都有廣大草坪及原生樹木，形成世外桃源的森林秘境，莒光環保公園種植各式花卉，四季皆有不同樣貌，也是賞花遊樂的好景點。

環保局表示，空品淨化區與一般公園綠地皆具有綠美化及休閒遊憩功能，但空品淨化區最大特色在於廣植植物用以提高空氣淨化效益並減少人工設施，桃園市空品淨化區、準空品淨化區分布在各行政區，也各自具有不同的景觀，今年中秋節不妨找尋鄰近的淨化區賞月野餐，空品淨化區可至「桃園市空氣品質淨化區資訊網」查詢。

而今年桃園市一般公園仍不開放烤肉，僅有桃園區虎頭山公園有常態性免費烤肉區，提供54個烤肉爐位並採現場登記。市府養工處表示，若未經許可在公園營火、野炊、夜宿、燃放鞭炮或搭設棚帳，依桃園市公園管理自治條例規定，將可處500元以上5000元以上罰鍰。

中秋佳節即將到來，桃園市環保局推薦民眾可前往空品淨化區賞月無煙野餐。圖／桃園市環保局提供
中秋佳節即將到來，桃園市環保局推薦民眾可前往空品淨化區賞月無煙野餐。圖／桃園市環保局提供

中秋節 桃園 烤肉

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