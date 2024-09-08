竹科帶來大量人口和垃圾問題 市議員提議垃圾隨袋徵收

新竹市環保局自去年3月起，以柔性勸導方式為主，加強抽查垃圾車沿線與定點，不合格率從76%降至47%，但卻遭審計室點出一般廢棄物生產量仍持續上升，且廢棄物收支有短絀情形。新竹市議員劉崇顯提出使用者付費原則、垃圾隨袋徵收。環保局表示，隨袋徵收持續納入研議，目前會落實垃圾源頭減量及資源回收分類，逐步降低廢棄物產生量。

新竹市審計室指出，新竹市為新竹科學園區所在地，常住人口大於設籍人口，一般廢棄物生產量持續上升，清運垃圾車輛及人力負荷均較鄰近市縣為重，亦不利於資源回收物細分類工作推動，又廢棄物清除處理費未達收支平衡，且短絀持續擴大，有待研謀改善，以維垃圾清理體系永續運作。

劉崇顯指出，根據審計室的意見，新竹市一般廢棄物量有逐年升高趨勢，應要有更積極手段執行垃圾減量，而在垃圾處理費部分也有短絀的情況，需以使用者付費的原則來提高，而如果要同時處理這2個問題，環保局應審慎考慮推動垃圾隨袋徵收。

劉崇顯認為，雖然先前新竹市曾在園縣市高峰會提過類似議題，但沒有獲得其他縣市的共識，但他認為應該就新竹市開始做，才能進一步推動鄰近地區，一起來加入垃圾減量的積極行動，也要求環保局說明對垃圾隨袋徵收的態度。

新竹市環保局表示，新竹市持續精進稽查量能及宣導力道，針對商圈重點稽查，並強化沿線垃圾車破袋稽查，落實垃圾源頭減量及資源回收正確分類，期可逐步降低每人每日廢棄物產生量；有關一般廢棄物徵收方式與費率及隨袋徵收議題，會依處理狀況與竹市整體廢棄物收運情形，持續納入研議辦理。

至於近2年垃圾處理費收支短絀情形，新竹市環保局說明，是因竹市2021年與2022年期間因焚化廠屆齡停爐狀況多，整體處理量下降，整體收入亦隨之降低。