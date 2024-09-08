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AI智慧園區智邦科技將啟用 提供500AI軟硬體研發職缺

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市AI智慧園區4家廠商籌建中，包括「緯創資通公司」、「智邦科技」、「義隆電子公司」、「普生公司」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市AI智慧園區4家廠商籌建中，包括「緯創資通公司」、「智邦科技」、「義隆電子公司」、「普生公司」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市AI智慧園區4家廠商籌建中，其中全球網路通訊大廠「智邦科技」將於11月10日正式啟用開幕，並進駐總部，智邦正緊鑼密鼓招募人才，提供500名AI軟硬體研發及測試相關職缺，歡迎專業、熱忱的人才加入。

新竹縣政府爭取新竹縣經濟部前瞻計畫補助， 於2019年11月獲核定設置AI智慧園區，2020年11月即完成招商，並於2021年8月正式啟用園區內的道路（智慧路、智慧一、二路）、五大管線（自來水、汙水、電信、天然氣、台電）、交通號誌及路燈、公園等公共設施。

新竹縣產發處指出，AI智慧園區成功吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通公司」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子公司」，以及精準醫療生技大廠「普生公司」設廠，將由智邦科技搶頭香開幕。

另外，普生公司興建的廠房已取得使用執照，緯創資通預計今年底完工，兩者都預計在明年第一季啟用。而義隆電子則預計2026年完工、2027年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。

新竹縣產發處表示，智邦科技專注於網路通訊領域、設計和開放網路架構產品，以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統。總部正式搬遷至AI園區後，原設在科學園區的辦公室，將以新竹分公司方式維持營運。竹北AI園區也將成為智邦的先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。

智邦科技表示，未來預計於竹北總部招募500名AI研發及測試相關各類專業人才，歡迎各界人士踴躍參與。智邦科技相關招募訊息如下：https://www.accton.com.tw/join-accton/

全球網路通訊大廠「智邦科技」將於11月10日正式啟用，並進駐AI智慧園區總部，提供500名AI軟硬體研發及測試相關職缺。圖／新竹縣政府提供
全球網路通訊大廠「智邦科技」將於11月10日正式啟用，並進駐AI智慧園區總部，提供500名AI軟硬體研發及測試相關職缺。圖／新竹縣政府提供

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