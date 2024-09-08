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六福村下午4點半免費入園 魏嘉瑩宇宙人秋遊星夜季開唱
新竹縣「秋遊星夜季」邁入第4年，這次首度走出竹北水圳森林公園，改在六福村內舉辦，昨天首日登場吸引千人同樂。新竹縣政府表示，六福村今天下午4時30分起開放民眾免費入園，活動將邀請到魏嘉瑩、阿蘭AC、好樂團、原子邦妮及宇宙人等樂團壓軸演出，還有市集、闖關活動，完成就有機會獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒。
新竹縣副縣長陳見賢指出，今年「秋遊星夜季」活動訊息一公布，馬上詢問度爆表，這次不僅在場地上有所創新，演出的陣容更是星光熠熠，一年比一年精彩，縣府對活動用心，希望這兩天能帶給參與民眾一個難忘的回憶。
新竹市交通旅遊處長陳盈州表示，昨天活動首日還未到開放時間，園區大門前就已經聚集大量熱情的民眾等待入園，活動邀請今年入圍金曲最佳新人的Jocelyn9.4.0、王ADEN相繼勁歌熱舞，緊接著實力創作唱匠柏霖PoLin、王詩安輪番演唱，最後邱鋒澤壓軸登場，將夜晚氣氛推向最高潮。
陳盈州說，這次會場布置也十分吸睛，3米高身穿吸血鬼披風造型皮皮獅氣偶、好客小精靈及發光互動氣球裝飾，增添搞怪萬聖氣氛，吸引許多大小朋友拍照打卡，為了讓參加民眾能夠盡情享受活動，現場也設有市集，提供多樣化的美食選擇，讓大家不用擔心餓肚子。
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