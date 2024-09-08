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幫動物過中秋 久元電子攜手新竹動物園 創作專屬月餅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為了這次合作案，久元電子同仁於6月及8月至動物園場勘，積極與園方交流，最後決定製作專屬動物的中秋月餅。圖／新竹市政府提供
為了這次合作案，久元電子同仁於6月及8月至動物園場勘，積極與園方交流，最後決定製作專屬動物的中秋月餅。圖／新竹市政府提供

新竹科學園區久元電子公司動員20名熱愛動物同仁，和新竹市立動物園合作，為紅毛猩猩、長臂猿、馬來猴、台灣獼猴、北美浣熊及長鼻浣熊度過中秋節，眾人依照每種動物的食性嚴選新鮮、營養當季食材，由久元電子同仁手工捏製出專屬動物的營養月餅。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今年7月新竹動物園首次與台灣ASML公司合作製作動物遊具，久元電子是第2家與新竹動物園合作ESG方案的公司，為了這次合作案，久元電子同仁於6月及8月至動物園場勘，積極與園方交流，最後決定製作專屬動物的中秋月餅。

久元電子總經理暨ESG主任委員蕭維唐表示，公司成立33年，除了在營運及體制須不斷成長外，亦要能創造社會價值，善盡企業社會責任。久元電子非常重視ESG理念，透過竹市府的ESG媒合平台，與新竹動物園攜手合作，了解到動物需要，讓動物呈現在野外環境的自然習性，非常具有意義。

產業發展處長許智堡說明，動物園的4大功能為保育、教育、研究及遊憩，透過與企業合作ESG動物行為豐富化方案，讓更多民眾認識動物的野外棲地，進而了解動物保育的重要性。

新竹科學園區久元電子動員20位員工，共同為紅毛猩猩、長臂猿、馬來猴、台灣獼猴、北美浣熊及長鼻浣熊，依照每種動物的食性嚴選最新鮮、營養均衡當季食材。圖／新竹市政府提供
新竹科學園區久元電子動員20位員工，共同為紅毛猩猩、長臂猿、馬來猴、台灣獼猴、北美浣熊及長鼻浣熊，依照每種動物的食性嚴選最新鮮、營養均衡當季食材。圖／新竹市政府提供
新竹科學園區久元電子股份有限公司於中秋佳節前，動員20位熱愛動物同仁與新竹市立動物園保育員提前幫動物們歡慶中秋佳節。圖／新竹市政府提供
新竹科學園區久元電子股份有限公司於中秋佳節前，動員20位熱愛動物同仁與新竹市立動物園保育員提前幫動物們歡慶中秋佳節。圖／新竹市政府提供

中秋節 動物園 新竹

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