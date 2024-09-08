幫動物過中秋 久元電子攜手新竹動物園 創作專屬月餅

新竹科學園區久元電子公司動員20名熱愛動物同仁，和新竹市立動物園合作，為紅毛猩猩、長臂猿、馬來猴、台灣獼猴、北美浣熊及長鼻浣熊度過中秋節，眾人依照每種動物的食性嚴選新鮮、營養當季食材，由久元電子同仁手工捏製出專屬動物的營養月餅。

新竹市代理市長邱臣遠指出，今年7月新竹動物園首次與台灣ASML公司合作製作動物遊具，久元電子是第2家與新竹動物園合作ESG方案的公司，為了這次合作案，久元電子同仁於6月及8月至動物園場勘，積極與園方交流，最後決定製作專屬動物的中秋月餅。

久元電子總經理暨ESG主任委員蕭維唐表示，公司成立33年，除了在營運及體制須不斷成長外，亦要能創造社會價值，善盡企業社會責任。久元電子非常重視ESG理念，透過竹市府的ESG媒合平台，與新竹動物園攜手合作，了解到動物需要，讓動物呈現在野外環境的自然習性，非常具有意義。