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苗栗沒有醫學中心 衛生局喊話：七成醫來自醫學中心 鄉親要有信心
苗栗縣內沒有醫學中心，但根據縣府衛生局公布今年6月的統計資料，全縣14家醫院有322名西醫、中醫及牙醫，其中，近七成、223名曾任職醫學中心主治醫師，喊話鄉親要對苗栗的醫療有信心。
苗栗市一名陳姓男子經常到台中榮民總醫院看眼科、心臟內科及神經內科，他說，因過去看診回診比較習慣，一次3科連同掛號費等要近2000元，且舟車勞頓，苗栗醫療品質軟、硬體升級，他會考慮就近看診。
苗栗人引頸企盼有一家醫學中心，後龍鎮遠雄健康生活園區BOO興建趙萬枝紀念醫院案，2016年胎死腹中，縣府接續原地推動苗栗縣醫療衛生健康園區BOT案招商也已破局，衛生局指出，現階段醫學中心數量飽和，苗栗要有幾乎是不可能的任務。
而醫學中心台中榮民總醫院團隊，今年9月1日到獅潭鄉竹木社區活動中心義診，結果預約300人，現場來了超過600人，反應相當熱烈，衛生局企畫持續爭取醫中醫師到苗栗偏鄉看診。
衛生局也發現醫院轉診到外縣市原因，「病患或家屬要求」不在少數，就有曾任醫中的醫師感慨，在醫中看診時被當「名醫」，病患擠破頭，換到了苗栗，同樣的儀器及設備，卻有不被信任感。
衛生局喊話鄉親要對苗栗醫療有信心，公布今年6月14日的統計資料，14家醫院有322名西醫、中醫及牙醫，223名曾任職醫學中心主治醫師，占了約69%，其中，大千83人、為恭75名、部立苗栗醫院18人，及李綜合15人。
大千、為恭都獲衛生福利部評定「重度級」急救責任醫院」，部苗目前是全中度具部分重度級的責任醫院，急重症醫療大樓、放射腫瘤中心工程推動中，此外，大千2017年成為癌症品質認證醫院，今年再次通過評鑑。
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