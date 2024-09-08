台15線改線阻灌溉 公路局允改善

台15線配合航空城計畫改線，但新路截斷桃園市大園區數十公頃農地水源，雖有臨時管線，但供水情況不穩，恐影響二期稻作供灌；公路局北區公路新建工程分局第一工務段表示，供灌問題主因出在新路排水工程尚未完成，會盡快施作，另會顧好臨時管線品質，將影響降至最低。

台15線改線工程影響農業供灌已有一段時間。大園區圳頭里長卓榮騰表示，一期稻作供水問題還不明顯，但最近二期稻作準備淹田插秧，農民陸續反映灌溉水變少，甚至沒水。

民進黨桃園市議員游吾和表示，新台15線西側不屬於航空城開發區，至今仍保留數十公頃農田，缺水對於農作生長、農民生計都有很大影響。另外，這裡住家雖少，但沒有家庭廢水專管，廢水依規定又不能排入灌溉溝渠，居民很是困擾。

北區公路新建工程分局第一工務段表示，日前已與地方會勘，研判供灌問題主因是新路排水工程未完成，雖有臨時灌溉管線，但簡易設施不穩定造成問題，已在改善，未來完工也不會影響原本供灌。家庭廢水如果還沒有汙水下水道，也會盡量協助導入雨水下水道。

另外，桃園市龍潭區龍平路為龍潭聯絡平鎮重要外環道，2017年中豐路至福龍路段已拓寬12公尺道路，不過福龍路至東龍街段的龍平路路幅僅4至8公尺多，車輛會車不易，地方希望相關單位拓寬道路。

工務局回應，該路先前已做過瓶頸拓寬，若要整條路都要拓寬成12米道路，需徵收大量私人土地，目前會先調整路幅較小部分，視情況檢討改進。