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新竹市完成2萬5千公尺路平 市民讚：這一任市長做到了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
東區寶山路是連接新竹市區與竹科的重要道路，因車流量非常大，道路耗損嚴重，經夜間重鋪大幅改善平整度。圖／新竹市府提供
東區寶山路是連接新竹市區與竹科的重要道路，因車流量非常大，道路耗損嚴重，經夜間重鋪大幅改善平整度。圖／新竹市府提供

新竹市政府持續推動交通暢行「安心路平計畫」，今年8月底全市已完成19條道路、70條巷道共25000公尺以上路平，還將持續進行，路平計畫廣獲好評，更有里長稱前任市府都要不到，沒想到這一任市長高虹安上任後，一經反映就來重鋪，給市府打出高分。

代理市長邱臣遠表示，新竹市府持續整修老舊及損壞的道路，以4項標準作為路平施工基準，包含改善路基、要求平整、孔蓋減量、道路分層銑鋪，分別可減少路面塌陷、將孔蓋下地處理提升行車舒適度，還能提升道路承載力，延長使用壽命。

新竹市府工務處表示，截至今年8月底，已完成已完成19條道路、70條巷道，共25026公尺長、總面積約206959平方公尺的路面重鋪，其中就包括包含港北路、金山二十三街、寶山路、美山連絡道等重要道路，且除了幹道，巷道同樣也在陸續施作路平計畫。

美山連絡道當地美山里里長陳居財表示，美山連絡道是往來西濱快速公路與省道台1線的幹道，雖然長度不長，但時常有重型卡車經過，因此路面出現不少坑洞和凹陷，不過一個月前柏油路重鋪之後感受明顯，他更給市府打100分，期待市府能擴大路平專案，讓更多道路都能同樣平整。

受惠寶山路重鋪的南大里里長姜義水表示，寶山路、食品路及西大路口車流量非常大，是市區往來竹科的要道，但道路不平整卻長期困擾居民，過去卻很難爭取到道路重鋪，是直到高虹安上任後，向議會再次反映，沒想到市府就安排凌晨前來重鋪，居民都十分滿意，雖然不敢說打100分滿意，但80分絕對有。

市府工務處說明，新竹市路平計畫主要是使用水泥拌合級配料改善軟弱路基，減少路面塌陷的可能，完工後也要求路面平整度標準差2.6mm以內，並針對道路上過多的孔蓋進行減量及下地處理，提升行車舒適度與道路平整度，同時在鋪設時採用分層鋪設及分層滾壓技術，延長道路使用壽命。

工務處長陳明錚表示，今年度「安心路平計畫」在改善道路品質方面取得顯著成效，市府將持續進行道路巡查與修補，特別針對交通量大的路段加強巡查，並對發現的坑洞及道路損壞問題即時處理，完工後也會自主檢查確保品質。

香山區美山連絡道因快速道路重車輾壓出現大量凹陷，經重鋪後獲當地居民好評。圖／新竹市府提供
香山區美山連絡道因快速道路重車輾壓出現大量凹陷，經重鋪後獲當地居民好評。圖／新竹市府提供

新竹 竹科 邱臣遠 高虹安

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