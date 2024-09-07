百餘土地公午後會師桃園踩街 警方不忘做這事

桃園市「2024土地公民俗藝術節」2天活動今起熱鬧登場，來自外縣市與桃園各區近200餘尊土地公下午齊聚市府廣場，舉辦百神會師起駕儀式後，隨即在景福宮鈞天社的獅陣引領下依序出發，繞行桃園區道路後，抵達主會場後依序安座並進行主獻大典，負責交管維安的桃園警分局同步進行「交通安全月、婦幼安全、反詐騙」宣導，讓犯罪預防觀念深植民心。

警方說，百神會師起駕後，隊伍將沿著桃園區中山路、中山東路、三民路、中央街進入活動會場的新永和市場旁停車場，踩街路程總長3.2公里，預計將進行90分鐘遊行，參與的宮廟陣頭逾百團，場面相當熱鬧；當踩街隊伍抵達會場安座之後，陸續有「我愛土地公—社區嘉年華」等行政區安排的表演，桃園警分局也組成「犯罪預防及交通安全宣導團」藉機宣導，希望提升宣導效益，一起反詐騙、強化交通安全意識。

分局長蔡啟仁說明，常見詐騙手法包括有「AI變臉、假愛情交友、假親友、假投資、假網購、分期付款」等詐騙類型，若接獲不明來電，務必謹記「一聽、二掛、三查證」防詐三步驟；同時9月交通安全月，警方除加強宣導，針對「酒後駕車、超速、闖紅燈、駕車不停讓行人、行人違規」等違規態樣加強取締。