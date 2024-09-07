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頭份智慧停車柱10月起試運行 苗市假日收費再延3個月

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
頭份市區共有8條路段設有停車格收費，目前選定路邊有人行道的中央路、中興路做試辦安裝智慧停車柱，預計9月底全數完工後，10月起試運行。記者吳傑沐／攝影
頭份市區共有8條路段設有停車格收費，目前選定路邊有人行道的中央路、中興路做試辦安裝智慧停車柱，預計9月底全數完工後，10月起試運行。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣頭份市公所響應「無紙化」環保政策，初步選定中央路、中興路2大路段建置智慧停車柱，預計9月底建置完成、10月起試運行、11月起停止人工開單；另外，苗栗市公所7月試辦1個月的假日停車收費後，昨日公告10月到12月再試辦為期3個月的假日停車收費。

頭份市路邊汽車停車收費，一直以來都採人工開單，公所考量提供民眾更便利的繳費方式並響應無紙化環保政策，今年起於中央路、中興路2大路段建置智慧停車柱，未來民眾可透過手機線上支付功能，掃描智慧柱停車柱上QR-code或使用e-tag自動扣款。

頭份市公所表示，市區共有8條路段設有停車格收費，但多數道路緊鄰住家，建置智慧停車柱空間不足，因此僅選定路邊有人行道的中央路、中興路做試辦。初步規畫中央路安裝289支、中興路安裝160支智慧停車柱，預計9月底全數完工後，10月起試運行。

試運行期間同時提供電子繳費及紙本繳費2種方式，民眾選擇其中一種繳費即可，11月起將全面停止智慧停車柱路段的人工開單，明年1月1日起正式啟用。

另外，苗栗市汽車路邊停車假日不收費實施多年，但停車需求量大，中正、中山、府前、府東及縣府路段的停車格常被長時間停放，經7月試辦1個月的假日停車收費，評估效果不錯，6日公告10月到12月再試辦為期3個月的假日停車收費，後續再研議是否維持假日收費，並評估全面收費的可行性。

苗栗市區1600多路邊停車格位，原本假日不收費，公所於7月1日起，規畫中正路（為公路—愛國路）、中山路（為公路—國華路）、府前路（縣府路—忠貞路）、府東路（自治路—府前路）及縣府路（府東路—忠孝路）等5條路段，試辦為期1個月的假日收費。

市民普遍認為此5路段多商家、餐廳，假日不收費往往被長時間停放，收費可提升停車周轉率，方便假日上街民眾使用。公所統計，此5路段的假日收費後，較不收費前多了4成多的停車位可供民眾假日使用，成效有目共睹。

頭份市區共有8條路段設有停車格收費，目前選定路邊有人行道的中央路、中興路做試辦安裝智慧停車柱，預計9月底全數完工後，10月起試運行。記者吳傑沐／攝影
頭份市區共有8條路段設有停車格收費，目前選定路邊有人行道的中央路、中興路做試辦安裝智慧停車柱，預計9月底全數完工後，10月起試運行。記者吳傑沐／攝影

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