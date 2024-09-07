龍潭龍平路部分未拓寬12公尺 地方籲盡速拓寬疏解交通

桃園市龍潭區龍平路為龍潭聯絡平鎮重要外環道，2017年中豐路至福龍路段已拓寬12公尺道路，不過福龍路至東龍街段的龍平路路幅僅4至8公尺多，車輛會車不易，民代希望相關單位拓寬道路。桃園市工務局回應，預計拓寬現況自由街至龍東路段，全長約850公尺，刻正了解地主意願，做後續辦理事宜。

龍平路自中豐路至東龍街，全長約3.7公里，立委呂玉玲表示，龍平路是龍潭對外重要的聯外幹道，但道路狹小，每到上下班和假日的尖峰時段容易回堵，且部分路段過於狹小，雙向會車不易，過去積極協調桃園市政府和交通部公路總局，爭取道路拓寬工程，將路幅約4至6公尺的龍平路前段及福龍路約945公尺，順利在2017年年底拓寬為12公尺雙向道路。

呂玉玲說，然而武中路至東龍街的龍平路至今路寬仍窄，且與東龍街並未連通，等於塞車的問題還是懸而未決，先前部分拓寬完12公尺後，後續遲未動工，問題就無法解決，希望龍平路整條道路，都能拓寬為12公尺，並設置人行道，讓道路前後一致，盼相關單位盡速編預算施作。

也有居住在龍路上的居民表示，真的很希望道路能夠早日拓寬，讓車行更順暢更安全，且自由街往東龍階段真的會車不易。

工務局工程用地科回應，第1期工程2017年完工拓寬為12公尺道路，而龍平路1170巷至自由街150公尺道路原4公尺寬，也於去年完成拓寬至6.5公尺，福龍路至武中路也有約8公尺路幅，可以雙向會車，現階段預計拓寬現況僅2至4公尺寬的自由街至東龍街約850公尺道路，不過因該道路旁邊多工廠及私人用地，因部分路段須拆遷建物，目前由龍潭區公所詢問地主意願，道路設計寬度尚配合地主意願研議後續事宜。